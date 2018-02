Hirscher má na ZOH 2018 v Pjongčangu šancu na zlatý hetrik, ovládol aj obrovský slalom

JANGPCHJONG 18. februára (WebNoviny.sk) - Osem rokov čakal lyžiar Marcel Hirscher na zlatú medailu zo zimných olympijských hier a teraz má hneď dve za päť dní. Po triumfe v alpskej kombinácii sa rakúsky favorit na ZOH 2018 naplno presadil aj v obrovskom slalome.

V slnkom zaliatom kórejskom Jangpchjongu v súčte oboch kôl zvíťazil časom 2:18,04 min s obrovským náskokom 1,27 s pred konkurentom Henrikom Kristoffersenom z Nórska. Bronz si vyjazdil Francúz Alexis Pinturalt (+1,31).

Skvelý výkon Kristoffersena v druhej jazde

Obhajca prvého miesta zo Soči 2014 Ted Ligetty z USA po nevydarenom úvodnom kole skončil 3,21 s za víťazom na 15. priečke. Za zmienku stojí skvelý výkon Kristoffersena v druhej jazde. Na striebornú priečku úspešne zaútočil z desiateho miesta po prvom kole najlepším časom v tom druhom.

Stále iba 28-ročný Hirscher momentálne má v zbierke zo ZOH dve zlaté a jednu striebornú medailu, z majstrovstiev sveta je na tom ešte oveľa lepšie so 4 zlatými a 3 striebornými kovmi.

K tomu treba prirátať šesť veľkých krištáľových glóbusov za celkový triumf vo Svetovom pohári v neprerušenej sérii, čo výrazne posilňuje status jedného z najlepších pretekárov zjazdárskej histórie.





V Pjongčangu bude mať šancu na zlatý hetrik, o štyri dni sa predstaví v slalome, v ktorom triumfoval šesťkrát v aktuálnej sezóne Svetového pohára.

Zo Slovákov najlepší Adam Žampa

Spomedzi Slovákov sa najlepšie umiestnil Adam Žampa. Na Hirschera v súčte oboch kôl nabral manko 3,82 s a výsledný čas 2:21,86 min mu zaistil 25. miesto.

"Mám super pocit zo svojej jazdy od druhého medzičasu až do cieľa. Hore som to trochu pridržal cez prvú vlnu a hodilo ma to na vnútornú lyžu. Niečo som tam stratil, ale spodok bol perfektný. Ukázalo sa, že sa jazdí po neuveriteľných stotinkách. To je mužské lyžovanie, jazdí sa naplno. Viac ma mrzí Andyho skvelý čas a potom vypadnutie," referoval Adam Žampa pre SITA.





Jeho mladší brat Andreas po nádejnej 18. pozícii v 1. kole doplatil na agresívnu jazdu a spadol v spodnej časti trate 2. kola po opakovanom probléme na vnútornej lyži. Preteky, ktoré mal rozbehnuté na umiestnenie na hranici prvej a druhej desiatky, sa preňho predčasne skončili.

"Možno mi to trochu ušlo v hlave, čiže mentálne som to nezvládol viac ako po fyzickej stránke. Po prvom a druhom zaváhaní som mohol pribrzdiť, zrovnať sa a tak ísť ďalej. Šiel som za každú cenu, aj keď som bol rozhodený. Momentálne to až tak nebolí, ale časom to možno viac bude mrzieť, že som nedokončil," uviedol Andreas Žampa.

Matejovi Falatovi nedeľňajší "obrák" vôbec nevyšiel a skončil na 50. mieste s mankom 16,74 s na víťaza.

ZOH 2018 v Pjongčangu





ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE



Muži – obrovský slalom (1. + 2. kolo): 1. Marcel Hirscher (Rak.) 2:18,04 min, 2. Henrik Kristoffersen (Nór.) +1,27 s, 3. Alexis Pinturault (Fr.) +1.31, 4. Žan Kranjec (Slov.) +1,73, 5. Thomas Fanara +1,79, 6. Victor Muffat-Jeandet +1,81, 7. Mathieu Faivre (všetci Fr.) 1,95, 8. Leif Kristian Nestvold-Haugen (Nór.) +2,19, … 25. Adam Žampa (SR) +3,82, 50. Matej Falat (SR) +16,74, Andreas Žampa (SR) – nedokončil 2. kolo.

