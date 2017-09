Hingisová a Murray sa tešia z titulu v miešanej štvorhre na US Open

NEW YORK 9. septembra (WebNoviny.sk) - Švajčiarska tenistka Martina Hingisová a Brit Jamie Murray potvrdili najvyššie nasadenie a zvíťazili za 69 minút 6:1, 4:6 a 10:8 (zápasový tajbrejk) nad trojkami podujatia, Taiwančankou Čchan Chao-čching a Novozélanďanom Michaelom Venusom, v sobotňajšom finále miešanej štvorhry na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku (28. augusta - 10. septembra, celková dotácia 50,4 milióna USD, tvrdý povrch Deco Turf II). Získali prémiu 150 000 USD brutto, zdolaným patrí 70 000 amerických dolárov pred zdanením.

Tridsaťšesťročná košická rodáčka Hingisová sa raduje zo svojej dovedna už 24. trofeje na veľkej štvorke: 5 ich má vo dvojhre (Australian Open 1997, 1998 a 1999, Wimbledon 1997 a US Open 1997), 12 vo štvorhre žien a 7 práve v mixe. Na medzinárodných otvorených majstrovstvách Spojených štátov amerických sa presadila v poslednej spomenutej disciplíne aj predvlani po boku Inda Leandera Paesa.





Zaujímavosťou je, že v miešanej štvorhre na Majors má Hingisová v súbojoch o titul dokonalú bilanciu, čiže 7:0. S Jamiem Murraym tento rok triumfovala aj v júli na identicky cennom Wimbledone na tráve v Londýne. Na US Open 2017 ešte bude mať šancu v nedeľu vo finále debla žien po boku Taiwančanky Čchan Jüng-ťan, ktorá je staršou sestrou teraz zdolanej Čchan Chao-čching.

Tridsaťjedenročný ľavoruký brat špičkového singlistu Andyho Murrayho Jamie sa v mixe na vrcholných podujatiach presadil aj na Wimbledone 2007 a na spomenutej nedávnej edícii. Vo štvorhre mužov to bolo na melbournských Australian Open 2016 a US Open 2016. On aj Hingisová v minulosti boli lídrami príslušného hodnotenia v hierachii ATP, resp. WTA.

MIEŠANÁ ŠTVORHRA FINÁLE

Martina Hingisová, Jamie Murray (Švaj./V. Brit.-1) – Čchan Chao-čching, Michael Venus (Taiw./N. Zél.-3) 6:1, 4:6, 10:8 (zápasový tajbrejk)

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.