HC Slovan viedol 2:1, ale nakoniec získal iba bod. Hrnka dobil Valentenka

BRATISLAVA 3. septembra (WebNoviny.sk) – HC Slovan Bratislava v jubilejnej 10. sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) stratil prvé body v domácom prostredí. Po triumfoch nad a Sibirom Novosibirsk (2:1) zverenci trénera Miloša Říhu v nedeľu pred vlastnými fanúšikmi prehrali s Jugrou Chanty-Mansijsk 2:3 po samostatných nájazdoch.



Slovan v nedeľu prehrával po prvej tretine 0:1, v tretej však gólmi Marek Viedenského a kapitána Andrej Meszároša otočil na 2:1. V 48. min Iľjin vyrovnal a rozhodnutie napokon padlo až v nájazdoch, víťazný premenil Pavel Varfolomejev. Za Slovan nepochodili postupne Lukáš Kašpar, Michal Řepík, Juraj Mikúš a Radek Smoleňák.



Bratislavský klub má na svojom konte po nedeli 7 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 9. miesto. Najbližšie sa „belasí“ predstavia opäť doma, v utorok 5. septembra o 19.30 h privítajú Avangard Omsk.

Kontinentálna hokejová liga (KHL)

nedeľa



HC Slovan Bratislava – Jugra Chanty-Mansijsk 2:3 po sam. nájazdoch (0:1, 0:0, 2:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 41. Viedenský (Barker, Kašpar), 45. Meszároš (Smoleňák, Colby Genoway) – 11. Lekomcev (Varfolomejev, K. Majorov), 48. Iľjin (Valentenko), rozhodujúci sam. nájazd Varfolomejev

Vylúčení: 4:3 na 2 min, navyše: T. Hrnka – Valentenko (obaja 5 min za bitku), presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Beľajev, Vasiliev – Zacharenkov, Majtak (všetci Rus.), 7040 divákov



Zostavy:

Slovan: Mazanec – Barker, Meszároš, Després, Ebert, Švarný, Taimi, T. Voráček, Hedera – L. Kašpar, Viedenský, Buchtele – Smoleňák, Colby Genoway, Řepík – T. Hrnka, J. Mikúš, Skalický – A. Šťastný, Sádecký, Ščerbatov

Jugra: Proskuriakov – Pereťagin, Ugoľnikov, Lekomcev, Šulakov, Štajnoch, Valentenko, Meľakov – Varfolomejev, K. Majorov, Ankudinov – Skačkov, D. Makarov, Pestuško – Savinainen, Kurianov, Koroľov – Kupcov, Iľjin, Panov

I. tretina



Začiatok duelu priniesol náznaky šancí na oboch stranách, ale brankári príliš veľa práce nemali. V 9. min tvrdo pálil T. Hrnka, ale Proskuriakov bol pripravený a skóre sa nemenilo. O dve minúty neskôr už áno, keď Lekomcev z ostrého uhla našiel medzeru medzi Mazancom a jeho bránkou – 0:1. V prvej tretine sa Slovanu zranil zámroský obranca Després, ktorý už do duelu nezasiahol.

II. tretina



V 23. a 24. min mal veľké šance Kašpar, ale v prvom prípade trafil žŕdku a v druhom betóny gólmana Proskuriakova. Na opačnej strane zachránil Mazanec pri pokuse Pestuška. Skóre sa nezmenilo ani pri tvrdej strele Kašpara v 36. min, vzápätí nepochodil ani fínsky obranca Slovana Taimi.

III. tretina a predĺženie



Slovan sa dočkal až v 41. min, keď odrazený puk poslal do súperovej bránky spomedzi kruhov Viedenský – 1:1. Kapitán Meszároš dostal domácich do vedenia v 45. min, jeho delovka spoza kruhov skončila až za Proskuriakovom – 2:1.



Radosť fanúšikov bratislavského klubu trvala iba tri minúty, keďže v 48. min si domáca obrana nedala pozor na Iľjina a ten vyrovnal – 2:2.



V ďalšom priebehu III. tretiny sa T. Hrnka pobil s Valentenko, gól však už nepadol a duel dospel do predĺženia. V ňom v oslabení nezakončil svoj únik obranca Ebert, preto rozhodnutie napokon priniesli až nájazdy. V nich domácich neuspeli ani raz, hostia hneď dvakrát – 2:3.



Hlasy

zdroj: HC Slovan Bratislava



Cam Barker (obranca Slovana): „V prvej tretine sme si vypracovali šance, mali sme veľa striel na bránku, nedokázali sme ich však využiť. V priebehu hry sme sa zlepšovali čo je dobré znamenie. Škoda takýchto zápasov, keď máme príležitosti, ale nedokážeme skórovať. Hrali sme dobre a kontrolovali zápas, čo je dobré pre tím. Proti Omsku nás čaká ťažké stretnutie majú silné mužstvo, musíme sa pripraviť a premieňať naše šance.“



Michal Řepík (útočník Slovana): „Súper hral uspávací hokej, my sme ich hlavne v druhej tretine tlačili a mali sme veľa dobrých šancí, ale nedokázali sme streliť góly. Na začiatku tretej tretiny sme skórovali, no hneď sme inkasovali. Dnes sme dostali dva góly spoza bránky a to by sa nemalo stávať. V nájazdoch sa nám nedarilo.“

