HC Slovan Bratislava stále dlhuje hráčom peniaze, ale chce pokračovať v KHL

BRATISLAVA 8. marca (WebNoviny.sk) - HC Slovan Bratislava chce pokračovať v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) aj v budúcej sezóne. O budúcnosti slovenského zástupcu v súťaži sa rozhodne do 1. apríla 2018, keď bude zasadať rada guvernérov KHL.

"Máme záujem pokračovať ďalej. Návšteva zápasov KHL je jedna z popredných aktivít v rámci bratislavského kraja či dokonca celého Slovenska. Ak by sme KHL už nehrali, krajina by prišla o veľmi atraktívny produkt a my urobíme všetko pre to, aby sme tento produkt udržali," povedal na pondelňajšej tlačovej konferencii generálny manažér Slovana Patrik Ziman.

Zároveň priznal, že Slovan stále dlhuje hráčom peniaze. "Niekedy sme počas roka boli dlžní menej, inokedy viac. Momentálne nám chýbajú štyri výplaty, ktoré počas tohto mesiaca začneme sanovať," uviedol Ziman.



"Boli by sme radi, ak by bola iná situácia a boli by sme schopní riešiť to už počas sezóny. Z objektívnych príčin to však nebolo možné. Verím, že v budúcnosti sa nám podarí stabilizovať klub po všetkých stránkach," dodal Ziman.

Hráči Slovana Bratislava vo svojej šiestej sezóne v KHL štvrtýkrát nepostúpili do play-off. V sezóne 2017/2018 nazbieral Slovan najnižší počet bodov zo všetkých doterajších účastí. Doterajším minimom bolo 63 bodov v 60 dueloch v ročníku 2014/2015, tentokrát "belasí" v 56 zápasoch získali 58 bodov.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.