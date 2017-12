HC Slovan Bratislava má bod z gólovej naháňačky, Avtomobilistu podľahol po predĺžení

BRATISLAVA 23. decembra (WebNoviny.sk) - Hráči Slovana Bratislava v sobotu získali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) jeden bod, pred vlastnými fanúšikmi podľahli Avtomobilistu Jekaterinburg 4:5 po predĺžení.

Zverenci trénera Eduarda Zankovca predtým ťahali šnúru siedmich duelov bez bodu, čím vyrovnali vlastný negatívny rekord zo záveru základnej časti sezóny 2014/2015. Teraz síce získali bod, no stále trvá ich séria prehier (aktuálne osem, pozn.), zatiaľ ich najdlhšia v KHL.





"Belasí" v sobotu viedli od 4. min gólom Michala Řepíka, no potom už len doťahovali náskok hostí. Jan Buchtele vyrovnal na 2:2, Boris Sádecký na 3:3 a v závere Ivan Švarný na 4:4. Rozuzlenie duelu priniesla úspešná strela Anatolija Golyševa v predĺžení.

Po strede má bratislavský klub na svojom konte 41 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí predposledná 12. pozícia. Na ôsmu priečku Spartaka Moskva, ktorá zaručuje prienik do play-off, strácajú "belasí" priepastných 20 bodov. Šanca na postup do vyraďovacej časti je v prípade bratislavského klubu už len v rovine teórie, keďže na Slovan čaká už len 12 zápasov základnej časti.

Slovan sa najbližšie predstaví v utorok 26. decembra na ľade Jokeritu Helsinki, o štyri dni neskôr privíta tohto súpera aj doma.

Kontinentálna hokejová liga (KHL)

sobota



HC Slovan Bratislava – Avtomobilist Jekaterinburg 4:5 po predĺžení (1:1, 1:1, 2:2 – 0:1)

Góly: 4. Řepík (Kašpar, Z. Boychuk), 31. Buchtele (Ebert, Després), 43. Sádecký (Kašpar, Després), 59. Švarný (Colby Genoway, Ebert) – 8. Paré (Česalin, Golyšev), 26. Česalin (Kučeriavenko), 41. Michnov (Torčeňuk), 51. Kučeriavenko, 62. Golyšev (Paré)

Vylúčení: 3:3 na 2 min, navyše: Timašov (Avtomobilist) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Jeřábek, Fraňo (obaja ČR) – Goľak, Streľcov (obaja Rus.), 10 055 divákov



Zostavy:

Slovan Bratislava: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Després, T. Voráček, Švarný, Bačík – Řepík, Z. Boychuk, Kašpar – J. Mikúš, Colby Genoway, Buchtele – Lamper, A. Šťastný, Skalický – Marek Sloboda, Sádecký, Ščerbatov

Avtomobilist Jekaterinburg: Sochackij – Čajkovský, Ľamin, Vasilevskij, Megalinskij, Mišarin, Timašov, Kuľaš – Michnov, Torčeňuk, Garejev – Milovzorov, Kučeriavenko, I. Krikunov – Golyšev, Paré, Česalin – Obidin, Pestunov, Chripunov – V. Kuznecov

I. tretina



Hokejisti Slovana vstúpili do stretnutia lepšie a už v 4. min otvoril skóre stretnutia strelou z pravého kruhu Řepík. Gólman Avtomobilistu Sochackij sa puku síce dotkol, no neudržal ho a skončil v sieti – 1:0.



„Belasí“ sa z vedenia netešili dlho, v 8. min strelou z prvej vyrovnal niekdajší útočník Slovana Paré – 1:1. Hráči bratislavského mužstva po inkasovanom góle znervózneli, krátko po sebe sa nechali vylúčiť Bačík a Kašpar, Slovan sa však ubránil. Neskôr takisto nevyužil presilovú hru.

II. tretina



Aj v druhej časti hry začali domáci aktívne, v 22. min sa peknou strelou príklepom prezentoval Colby Genoway, Sochackij bol pripravený.



O štyri minúty neskôr sa Slovanisti rútili do prečíslenia, ktoré však nevyriešili dobre a do protiútoku sa dostali hráči Jekaterinburgu. Česalin blafákom okabátil Štěpánka a poslal Avtombilist do vedenia – 1:2.



Slovan potom využil presilovku, keď Sochackij iba vyrazil strelu Eberta od modrej čiary a pred bránkou bol pripravený Buchtele, ktorý vyrovnal – 2:2.

III. tretina a predĺženie



Už v 28. sekunde tretej časti hostia viedli, keď Michnov z bezprostrednej blízkosti nedal Štěpánkovi žiadnu šancu – 2:3. Slovan však rýchlo odpovedal, o dve minúty neskôr vyrovnal Sádecký – 3:3. O ďalšie dve minúty neskôr vystrelil príklepom obranca hostí Vasilevskij, jeho strelu zastavila konštrukcia Štěpánkovej bránky.



V 51. min hráči hostí využili presilovú hru, keď z dorážky uspel Kučeriavenko – 3:4. Už o minútu sa na Sochackého rútil Z. Boychuk, v bránke však neskončil puk, ale domáci útočník. Domáci v závere vrhli všetky sily do útoku a v 59. min bek Švarný zariadil tvrdou strelou predĺženie – 4:4. V ňom si domáci neustrážili dvojicu súperov a Golyšev v prečíslení prekonal Štěpánka – 4:5.

Hlasy



Eduard Zankovec (tréner Slovana): „Bol to naozaj vyrovnaný zápas a góly, ktoré sme inkasovali, boli v dôsledku našich chýb. Chlapci sa veľmi snažili, čo je pozitívne a som im za to vďačný.“



Vladimir Krikunov (tréner Avtomobilistu): „V tomto zápase sme minuli veľa síl a aj vďaka tomu sme triumfovali. Dovolili sme súperovi na ľade robiť si čo chcel.“



Michal Řepík (útočník Slovana, autor gólu): „Sme radi za jeden bod. Museli sme doťahovať výsledok, ale myslím si, že sme podali dobrý výkon, všetci sme bojovali. Urobili sme nejaké chyby, ktoré súper potrestal.“



Ivan Švarný (obranca Slovana, autor gólu): „Škoda, že takýchto zápasov nie je v aktuálnej sezóne viac. Hra mala dobré tempo a diváci videli veľa gólov. Takto by sme mali hrať každý duel – bojovať a nechať tam srdce. Ďakujem všetkým, ktorý prišli a povzbudili nás aj v situácii, v akej sme.“

