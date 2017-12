Harabinove výstupy v Slobodnom vysielači si všimol špeciálny prokurátor aj Žitňanská

BRATISLAVA 2. decembra (WebNoviny.sk) - Keď sa vo februári rozhodol sudca Najvyššieho súdu Štefan Harabin spolupracovať so Slobodným vysielačom, spropagoval to aj na sociálnej sieti. Jeho relácia S Harabinom o práve však mala nakoniec dohru. Rovnako ako vyjadrenia v relácii Informačná vojna.

Ako informuje Denník N, špeciálny prokurátor Dušan Kováčik už v marci, teda krátko po ich prezentácii, podal trestné oznámenie. Prečo to takto riešil? "Vzhľadom na výroky, ktoré odzneli vo vysielaní, z ktorých vyplývalo podozrenie zo spáchania trestného činu," odpovedal Kováčik na otázku denníka.

Trestné oznámenie podával priamo na Harabina, pričom sa domnieval, že sa dopustil zneužitia právomoci verejného činiteľa. Nepozdávalo sa mu, že niekdajší prvý muž justície spochybňuje nezávislosť súdnictva a hovorí o živých sporoch, ktoré na súdoch nie sú ešte ukončené.

Prekvapený Harabin

Harabin bol informáciou o trestnom oznámení prekvapený. O žiadnom vraj nevedel a nikdy nebol v tejto súvislosti ani vypovedať. "Nie ja, ale Kováčik by mal byť trestne stíhaný", bola jeho reakcia. Ak by ho vraj stíhali, bolo by to v rozpore s právom na slobodu prejavu, reagoval Harabin.





Rovnako argumentuje aj pre prípad, že by jeho mediálne excesy skončili disciplinárnym návrhom. Bývalý šéf Súdnej rady aj Najvyššieho súdu si zatiaľ môže vydýchnuť, pretože žiadne stíhanie mu nateraz nehrozí. Kováčikovým oznámením sa síce zaoberala Národná kriminálna agentúra a vyšetrovateľ aj vydal uznesenie o začatí trestného stíhania, avšak na pokyn krajského prokurátora v Trenčíne je všetko inak.

Viacero trestných činov

Vyšetrovateľ videl vo vyjadreniach viacero trestných činov. Zneužitie právomoci verejného činiteľa aj ohováranie. Harabin napríklad opakovane útočí na šéfku Najvyššieho súdu Danielu Švecovú. V relácii na Slobodnom vysielači hovoril o tom, že "kradne v priamom prenose".

Myslel tým to, že sa nechala zastupovať v disciplinárnych konaniach advokátmi. Ide o konania, v ktorých stojí práve proti Harabinovi. Prokurátor to však videl inak.

Ako píše Denník N, namiesto o trestných činoch hovorí o porušení základných povinností sudcu, čo je na vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti. Preto prikázal, aby celá záležitosť skončila na súdnej rade. Je v kompetencii jej predsedníčky Lenky Praženkovej podávať disciplinárne návrhy. Zvykom na súdnej rade bolo o takýchto podaniach diskutovať.

Mediálne výstupy

Na súdnej rade sa o podnete z polície doteraz nehovorilo. Praženková to vysvetlila tým, že žiadne podanie z polície nedostala. No z prezídia podľa denníka potvrdili, že sa tak stalo už 12. septembra. Odvtedy rada zasadala trikrát a už dávno sa mohla tým zaoberať.

Kováčik hovorí, že ďalším osudom svojho trestného oznámenia sa nezaoberal. Na otázku, či mu neprekáža, že sa to s oznámením takto skončilo, reagoval, že rešpektuje rozhodnutie orgánov činných v trestnom konaní. Čo Praženková priznáva, je podanie od ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej. Aj tá si všimla mediálne výstupy Harabina.

Sudcovská etika

"Toto je presne tá téma, s ktorou by sa mala predovšetkým vysporiadať súdna moc. Zároveň vychádzam z toho, že práve Súdna rada prijala zásady sudcovskej etiky, ktoré jej priamo dávajú mandát, aby vykonávala dohľad nad ich dodržiavaním," vysvetľuje Žitňaská.

Ministerka sa obrátila na radu s návrhom, aby jej dala stanovisko k interpretácii zásad sudcovskej etiky. Majú posúdiť Harabinove vyjadrenia, pretože podľa Žitňanskej nimi boli porušené pravidlá etického správania sa sudcu. V prípade Žitňanskej návrhu Praženková prisľúbila, že sa ním členovia rady budú zaoberať. Ministerkin návrh prišiel do kancelárie až koncom októbra.

