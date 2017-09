Hantuchová sa v Bratislave rozlúči s kariérou. Na Tennis Champions prídu Clijstersová, Haas aj Hrbatý

BRATISLAVA 12. septembra (WebNoviny.sk) - Belgičanka Kim Clijstersová, Nemec Tommy Haas a partner pri triumfe na Hopman Cupe 2005 v austrálskom Perthe Dominik Hrbatý budú hosťami Daniely Hantuchovej na bratislavskej slávnostnej rozlúčke s jej tenisovou kariérou a slovenským publikom.

Takto koncipovaný jubilejný 10. ročník exhibičného benefičného podujatia Tennis Champions z organizátorského portfólia B&D Agency sa uskutoční v stredu 15. novembra od 18.00 h v Aegon aréne NTC. Celý výťažok z akcie pôjde na konto Nadácie Stars for Stars, ktorá podporuje napríklad Viktóriu Kužmovú.





Postupne sa uskutoční dvojhra mužov, singel žien a miešaná štvorhra. Vstupenky sú k dispozícii na www.predpredaj.sk, najlacnejšie za 9 eur.

"Už teraz sa veľmi teším. S Kim sa poznáme od trinástich rokov, často sme spolu trénovali a vôbec neváhala, keď som ju oslovila s takýmto návrhom. Pri výbere som chcela poukázať na to, aké dlhé boli naše kariéry, krásnym príkladom je aj Tommy Haas. Dodnes si spomínam, ako som sa s ním zoznámila hneď prvý deň v Bollettieriho akadémii," povedala niekdajšia päťka svetového rebríčka vo dvojhre aj štvorhre Hantuchová na utorňajšej prezentačnej tlačovej besede.

Clijstersová má štyri grandslamové trofeje vo dvojhre

Prvý oficiálny medzinárodný duel 34-ročnej popradskej rodáčky Hantuchovej s rovesníčkou Clijstersovou sa konal v januári 1998 na mládežníckom turnaji ITF Slovak Junior Indoor v Bratislave. Belgičanka napokon získala titul. V seniorskej štatistike proti rivalke a zároveň kamarátke sa dostala na 11:1.

"Aj to moje jediné víťazstvo bolo skrečom..." pripomenula s úsmevom Hantuchová a dodala: "Sú súperky, ktoré vám typovo vyhovujú, ona bola pravý opak. Robila všetko ako ja, ale 100-krát lepšie. Proti Kim a Serene sa mi azda najťažšie hľadal recept na úspech."

Exjednotka singlového aj deblového hodnotenia Clijstersová má v zbierke štyri grandslamové trofeje vo dvojhre a dve vo štvorhre, v singli trikrát triumfovala na šampionáte WTA Finals, v sezóne 2001 mala podiel na prvenstve reprezentácie vo Fed Cupe.

Prvýkrát ukončila svoju aktívnu činnosť v máji 2007, druhý raz v septembri 2012. V manželstve s americkým basketbalistom Brianom Lynchom má dcérku Jadu Elle a synov Jacka Leona a Blaka Richarda.

Haas získal 15 singlových titulov na okruhu ATP

Tridsaťdeväťročný bývalý druhý muž počítačového poradia Haas je na sklonku svojej "odchodovej" sezóny. Získal 15 singlových primátov na hlavnej profesionálnej úrovni, je štvornásobným semifinalistom vo dvojhre na veľkej štvorke, ale aj strieborným medailistom z OH 2000 v Sydney.

Hamburský rodák Haas dosiahol proti vrstovníkovi z Bratislavy Hrbatému, kedysi 12. v systéme, štatistiku 8:6. V roku 2004 mu v Davis Cupe v Bratislave podľahol 3:6, 3:6, 5:7. Naposledy si zmerali sily v novembri 2006 v Paríži-Bercy v semifinále halového hardového turnaja ATP World Tour Masters 1000 a Nemec nedohral (4:6, 0:1 - skreč).

Hantuchová oznámila koniec svojho pôsobenia na kurtoch 6. júla. Odvtedy si tenis zahrala len raz a vychutnáva si normálny život: "Dvadsať rokov som vopred vedela, čo budem robiť a kde povedzme druhý januárový týždeň. Teraz si môžem dohodnúť lyžovačku, prvý raz som bola na dovolenke v lete, budem mať Vianoce ako všetci. Veľmi si užívam úplne jednoduché veci, ktoré si iní ľudia sotva uvedomujú, ja však áno. Snažím sa príliš neplánovať, vážim si tú slobodu, ktorú zrazu mám."

Hantuchová momentálne účinkuje v televíznej tanečnej súťaži celebrít a pracuje na rozvoji svojej značky bonbónov a tyčiniek určených pre športovcov a zdravý životný štýl.

US Open takmer vôbec nesledovala

Spoludržiteľka Fed Cupu 2002 takmer vôbec nesledovala nedávne US Open: "Wimbledon ešte áno, keďže som ho spolukomentovala v televízii, New York išiel mimo mňa. Celý život som hrala tenis, teraz ma neláka. Prípadná úloha trénerky absolútne nie, hoci vraj nikdy nehovor nikdy. Som však zvyknutá robiť všetko naplno. Nie som zástankyňou spolupráce na pár týždňov za sezónu, takže by som musela cestovať a toho mám naozaj už dosť."

Hantuchovej rozhodnutie o ukončení kariéry sa rodilo postupne: "Boli to dni, týždne a mesiace čoraz intenzívnejšieho premýšľania. Vôbec som neriešila, či som práve prvá alebo tisíca v rebríčku, nemala som potrebu odísť v najlepšom. Z lásky k tenisu som chodila aj po menších turnajoch. Keď som si zlomila rebro, nemohla som ani vstať z postele, šoférovať. Spočiatku som ignorovala krátku emóciu, že bez športovej rutiny je to vlastne príjemné. Potom som si však stále viac pripúšťala, že nastal ten správny čas. Vplyv mali aj zdravotné problémy, ale najdôležitejšie bolo to vnútorné rozpoloženie. V deň, keď som to zverejnila, sme s Martinou Hingisovou pozerali záznam toho nášho finále z Indian Wells 2002, aj sme si poplakali."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.