Hansdotterová už nechcela po tridsiatke jazdiť, v Pjongčangu však vybojovala olympijské zlato

JANGPCHJONG 17. februára (WebNoviny.sk) - Tá necelá minúta trvala večnosť. Keď prišla Wendy Holdenerová do cieľa olympijského slalomu a pred menom Fridy Hansdotterovej zostala svietiť jednotka, blonďavá Švédka mohla začať oslavovať.

O osem rokov mladšiu švajčiarsku rivalku zdolala o 5 stotiniek sekundy. Už beztak úspešnú kariéru vyšperkovala olympijským zlatom, to všetko vo veku 32 rokov.

"Asi som si len zakričala - áno, alebo také niečo. A potom prišli objatia a slzy,“ referovala čerstvá olympijská víťazka pre švédske médiá.

Shiffrinová medailu nezískala

Hansdotterová ovládla disciplínu, ktorá mala mať vopred jasnú víťazku. Američanka Mikaela Shiffrinová vyhrala 15 z ostatných 20 slalomov na vrcholnej úrovni, z majstrovstiev sveta má tri zlaté medaily a olympijskou šampiónkou bola už pred štyrmi rokmi v Soči ako 18-ročná. Napriek tomu v Jangpchjongu nedosiahla ani na pódium a skončila štvrtá.

"Je to slalom a môže sa stať všetko. Ak nepredvediete svoje najlepšie jazdy, nemáte nárok na pódium,“ skonštatovala Hansdotterová. "Zlato je v správnych rukách, ja som dnes na to nemala,“ priznala prehru stále iba 22-ročná Shiffrinová.

Zlatú Hansdotterovú vítali v cieli bohato zastúpené švédske médiá a medzi nimi aj slávna krajanka Anja Pärsonová. Práve ona sa pred 12 rokmi ako prvá Švédka tešila z olympijského víťazstva v slalome. Už nie je jediná. "Pred pretekmi mi vravela, aby som si to najmä užila, ale nezabudla pritom na rýchlosť,“ povedala Hansdotterová o Pärsonovej.





"Sledujem ju niekoľko rokov, čo patrí do špičky. Vždy bola dobrá, ale zároveň stále v tieni Shiffrinovej. Teraz ukázala, že má kapacitu aj víťaziť. V pravý čas,“ skonštatovala Pärsonová pre web Expressenu. "Toto sú chvíle, pre ktoré všetky športujeme. Som rada, že som sa dočkala tohto triumfu. Je najväčší,“ zneli Hansdotterovej slová na tlačovej konferencii.

Všetky úspechy si postupne vybojovala

Olympijská víťazka má lyžovanie aj v génoch. Jej otec Hans Johansson ukončil kariéru práve v momente, keď sa malá Frida začala spúšťať z kopca. "Bol dobrý, ale keďže súťažil v ére Ingemara Stenmarka, tak vlastne len priemerný,“ pohral sa so slovíčkami Expressen. V cieli ju vyobjímal aj priateľ Richard Jansson. "Vždy vraví, že cíti ako urobím veľký výsledok. Keď sa mu to splní, hovorí o tom, aká je pre mňa dôležitá podpora," smiala sa Hansdotterová.





Hansdotterová tvrdí, že všetky úspechy si musela poctivo vybojovať postupnými krokmi. “Čo by som dala za to, keby som ako 16-ročná už mohla víťaziť ako Mikaela Shiffrinová alebo Anja Pärsonová. U mňa to tak nefungovalo,” podotkla a ešte pokračovala: “Keby ste sa ma však na začiatku kariéry v roku 2004 spýtali, dokedy budem jazdiť, tak by som odpovedala, že po tridsiatke to už nemá význam. Teraz som zistila, že má. Necítim sa vôbec stará. Na budúci rok budú u nás doma v Aare majstrovstvá sveta a to bude pre mňa veľká motivácia. Olympiáda? To asi už nie. Toto je posledná.”

Známa fráza s jedlom rastie chuť platí aj u novej olympijskej šampiónky v slalome. Na záver pjongčanskej olympiády príde na rad tímová súťaž a v nej bude mať sympatická Švédka opäť vysoké ambície. Najmä ak jej krajanka Anna Swennová Larssonová skončila v slalome piata a v mužskej časti majú Švédi k dispozícii “špecialistu” na paralelné slalomové jazdy Andreho Myhrera. “Budem si to užívať a možno príde ďalší dobrý výsledok," uzavrela Hansdotterová.

