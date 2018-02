Hanna Huskovová zlatá v ženských skokoch, striebro a bronz putuje do Číny

PJONGČANG 16. februára (WebNoviny.sk) - Bieloruská reprezentantka v akrobatickom lyžovaní Hanna Huskovová v piatok získala zlatú medailu v skokoch na zimných olympijských hrách 2018 v juhokórejskom Pjongčangu. Získala 96,14 bodu. Striebro a bronz putujú do Číny zásluhou Čang Sin (95,52 b.) a Kchung Fan-jü (70,14 b.).

Obhajkyňa zlata zo Soči 2014, Huskovovej krajanka Alla Cuperová, obsadila 4. miesto (59,94 b.). Finále bolo rozdelené do troch jázd - z prvej dvanásťčlennej postúpilo ďalej deväť a v tretej sa predstavilo len šesť najlepších.





"Je to najlepší okamih môjho života. Snívala som o tom - byť na pódiu najvyššie. Sústredila som sa a do svojej mysle som počas jazdy nevpustila nič iné. Je to úspech tímu, ďakujem trénerom," povedala Huskovová, citoval ju olympijský informačný servis (OIS).

ZOH 2018 v Pjongčangu





AKROBATICKÉ LYŽOVANIE



Ženy – akrobatické skoky – konečné poradie po 3. kole finále: 1. Hanna Huskovová (Biel.) 96,14 bodu, 2. Čang Sin 95,52, 3. Kchung Fan-jü (obe Čína) 70,14, 4. Alla Cuperová (Biel.) 59,94, 5. Laura Peelová (Aus.) 55,34, 6. Madison Olsenová (USA) 47,23, 7. Ľubov Nikitinová – nepostúpila do 3. kola finále, 8. Alexandra Orlovová (obe OŠR) – nepostúpila do 3. kola finále

