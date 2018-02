Hanju obhájil olympijské zlato, Japonsko získalo v Pjongčangu aj ďalší cenný kov

PJONGČANG 17. februára (WebNoviny.sk) - Úradujúci svetový šampión Juzuru Hanju z Japonska sa stal víťazom súťaže krasokorčuliarov na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu a obhájil zlato zo Soči 2014.

Dvadsaťtriročný Japonec viedol už po piatkovom krátkom programe a aj keď v sobotu vo voľnej jazde sa nevyhol zaváhaniam, stačilo mu to na celkové prvenstvo. Za svoje vystúpenia v Pjongčangu dostal 317,85 bodu, čo je jeho tohtosezónne maximum.

Následník Schäfera a Grafströma

"Nemám slov, je to nádherný pocit. Som veľmi šťastný, že sa tvrdé tréningy a odriekanie vyplatili," zneli prvé slová šampióna pre Olympijský informačný servis. "Dnešok je najkrajší deň môjho korčuliarskeho života. Do očí mi vyhŕkli slzy šťastia, ktoré boli priamo zo srdca. Nemyslel som na to, že som nesúťažil od októbra. Povedal som si len: Korčuľuj. Myslel som len na to a vyšlo to," doplnil.

Ako upozornil oficiálny web Medzinárodného olympijského výboru, Juzuru Hanju získal jubilejné tisíce zlato v histórii ZOH. To prvé pred 94 rokmi na ZOH v Chamonix získal 26. januára 1924 americký rýchlokorčuliar Charles Jewtraw na 500 m. V minulosti sa len dvakrát stalo, že sa japonským športovcom podarilo získať aspoň dve zlaté medaily na ZOH. Pred Hanjom bol aj skokan na lyžiach Kazujoši Funaki a dvojica Kendži Ogiwara s Takanorim Konom v tímovej súťaži združenárov.

Juzuru Hanju sa v krasokorčuliarskej súťaži mužov na ZOH stal prvým obhajcom prvenstva od rovnakého počinu Američana Dicka Buttona v Osle 1952. Predtým sa to podarilo aj Rakúšanovi Karlovi Schäferovi a Švédovi Gillisovi Grafströmovi.

Bronz pre šesťnásobného šampióna

Striebro si vyjazdil jeho krajan Šoma Uno (306,90), iba bronz zostal pre pre šesťnásobného európskeho šampióna Španiela Javiera Fernándeza (305,24). Veľmi dobrý výkon v sobotňajšej voľnej jazde previedol Američan Nathan Chen, ktorý sa po sedemnástom mieste v krátkom programe katapultoval na konečnú 5. priečku.





Fernández vybojoval prvú olympijskú medailu pre svoju krajinu v krasokorčuľovaní. "Veľa to pre mňa aj pre celé Španielsko znamená. Štvrté miesto v Soči ma motivovalo do ďalšej práce, mal som chuť stále sa zlepšovať," povedal Fernández pre Olympijský informačný servis.

ZOH 2018 v Pjongčangu





KRASOKORČUĽOVANIE



Muži – po voľnej jazde: 1. Juzuru Hanju (Jap.) 317,85 b., 2. Šoma Uno (Jap.) 306,90, 3. Javier Fernández (Šp.) 305,24, 4. Ťin Po-jang (Čína) 297,77, 5. Nathan Chen (USA) 297,35, 6. Vincent Zhou (USA) 276,69, 7. Dmitrij Alijev (OŠR) 267,51, 8. Michail Koľada (OŠR) 264,25

Zimné počasie ešte bude pokračovať

Pozrite si náš nový Magazín !

Elektronická koža Vám zmeria tlak, teplotu a môžete s ňou hrať aj videohry!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.