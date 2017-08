Handzuš je prekvapením reprezentačného zrazu, rozhoduje sa o pokračovaní v kariére

ŽILINA 21. augusta (WebNoviny.sk) - Prekvapením na pondelkovom predpoludňajšom zraze slovenskej hokejovej reprezentácie v Žiline pred prípravnými zápasmi proti Česku bola účasť útočníka Michala Handzuša.

Skúsený 40-ročný center na poslednú chvíľu prijal ponuku generálneho manažéra Miroslava Šatana a rovnako ako Ľubomír Višňovský bude počas aktuálneho týždňa pomáhať novému kormidelníkovi tímu SR Craigovi Ramsaymu.



Országha čaká Liga majstrov

"Je to len na štyri dni, poprosil ma o to Miro Šatan. Vlado Országh musí odísť, pretože s Banskou Bystricou ho čaká Liga majstrov. Craig Ramsay potrebuje pomoc pri prezentácii nových systémových vecí. Ja som dlho hral v zámorí a môžem s týmto pomôcť. Preto je to Višňa a aj ja," informoval Michal Handzuš.

"Miro nás pozná a vie, čo od nás môže čakať. Craig sem chce priniesť isté veci a my sme v tom hrávali dlhé roky v NHL. Trochu tomu rozumieme a budeme to vedieť chalanom detailne vysvetliť. Uvidím, ako mi táto práca pôjde. Zatiaľ by som si nevedel predstaviť dlhšiu spoluprácu, pretože stále sa rozhodujem, či budem pokračovať v hráčskej kariére. Teraz teda ide o krátkodobú výpomoc," pokračoval.

Rozhodne sa do septembra

Skúsený útočník v pondelok predpoludním na zraze reprezentácie adresoval hráčom v tíme niekoľko slov. "Chalanom som vysvetlil, prečo som tu. Je čas pýtať sa na detaily o novom systéme. Keď v stredu príde zápas, aby rozumeli tomu, čo od nich bude tréner žiadať. Aby sa novému koučovi mohli ukázať stopercentne, musia rozumieť tomu, čo od nich chce. Na to som tu ja, aby som im to preložil, vysvetlil a prípadne zdôvodnil," informoval Handzuš.

Ten ešte definitívne neuzavrel hráčsku kariéru, preto berie tohtotýždňovú akciu reprezentácie ako krátkodobú výpomoc. "Povedal som si, že do septembra sa rozhodnem, či budem pokračovať alebo nie. Ak áno, potom by som začal trénovať. Ešte mám chvíľku času," ozrejmil Banskobystričan, ktorý si na pondelkových raňajkách zaspomínal s Craigom Ramsaym na pôsobenie v NHL, konkrétne na sezónu 2003/2004. Handzuš hral vtedy za Philadelphiu a Flyers v play-off vypadli v konferenčnom finále s Tampou Bay, v ktorej pracoval ako asistent Craig Ramsay. A Lightning neskôr získali Stanleyho pohár.

Skúsený útočník Ladislav Nagy v pondelok priznal, že Craig Ramsay v úvodnom príhovore k hráčom povedal slová, ktoré mali v kabíne od kouča zaznieť už skôr. "Craig je tréner, ktorý v NHL pracoval takmer 30 rokov. Keď niečo povie, má to váhu. Je vidieť, že je tu rád a teší sa na túto výzvu. Aj chalani to cítili. A teraz treba začať robiť," opísal Handzuš svoj pohľad na vec.





