Hamšíkov Neapol zabojuje o Ligu majstrov s Nice, Slavia vyzve cyperský APOEL Nikózia

NYON 4. augusta (WebNoviny.sk) - Taliansky futbalový klub SSC Neapol so slovenským kapitánom Marekom Hamšíkom nastúpi proti francúzskemu OGC Nice v augustovom play-off o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov 2017/2018.

Piatkový poludňajší žreb vo švajčiarskom Nyone rozhodol aj o tom, že Slavia Praha v kádri s Dušanom Šventom aj Jakubom Hromadom si zmeria sily s cyperským APOEL Nikózia. FC Kodaň aj so stredopoliarom Jánom Gregušom bude čeliť azerbajdžanskému FK Karabach. Prvé zápasy play-off odohrajú 15. a 16. augusta, odvety 22. a 23. augusta. Úspešní preniknú do skupinovej fázy LM, neúspešní do skupinovej fázy tohtosezónnej Európskej ligy.



Anglický FC Liverpool čaká v play-off konfrontácia s nemeckým TSG 1899 Hoffenheim. FC Sevilla pocestuje na pôdu tureckého Istanbulu Basaksehir. Rumunský FCSB sa pokúsi prekonať Sporting Lisabon.

Zostávajúcimi dvojicami play-off o účasť v skupinovej fáze LM sú Olympiakos Pireus (Gréc.) - HNK Rijeka (Chor.), Celtic Glasgow (Škót.) - FC Astana (Kaz.), Hapoel Beer Ševa (Izr.) - NK Maribor (Slovin.) a Young Boys Bern (Švaj.) - CSKA Moskva (Rus.). Súťaž je v tejto fáze rozdelená na majstrovskú a nemajstrovskú vetvu.

Žreb skupinovej fázy LM je na programe vo štvrtok 24. augusta v Monaku. Účasť v základnej skupine už má istú 22 klubov.

Dvojice play-off o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov

MAJSTROVSKÁ VETVA

FK Karabach (Azer.) - FC Kodaň (Dán.)

APOEL Nikózia (Cyp.) - Slavia Praha (ČR)

Olympiakos Pireus (Gréc.) - HNK Rijeka (Chor.)

Celtic Glasgow (Škót.) - FC Astana (Kaz.)

Hapoel Beer Ševa (Izr.) - NK Maribor (Slovin.)

NEMAJSTROVSKÁ VETVA

Istanbul Basaksehir (Tur.) - FC Sevilla (Šp.)

Young Boys Bern (Švaj.) - CSKA Moskva (Rus.)

SSC Neapol (Tal.) - OGC Nice (Fr.)

TSG 1899 Hoffenheim (Nem.) - FC Liverpool (Angl.)

Sporting Lisabon (Portug.) - FCSB (Rum.)

