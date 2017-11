Hamšík si v prípade zisku titulu s Neapolom dá ďalšie tetovanie, miesto určite nájde

NEAPOL 26. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenského kapitána talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Mareka Hamšíka zdobia nielen výkony na ihrisku, ale aj množstvo tetovaní na tele.

Tridsaťročný Banskobystričan najnovšie prezradil, že by rád pridal ďalšiu "kresbu" v prípade, ak sa mužstvu "partenopei" podarí na konci tejto sezóny získať vytúžený majstrovský titul v Serie A.





Tím spod Vezuvu doteraz vyhral "Scudetto" dvakrát, bolo to ešte v ére slávneho Argentínčana Diega Maradonu (1986/1987 a 1989/1990, pozn.). "Mám mnoho tetovaní, ale vyhradil by som si nejaké miesto na tele aj pre ligový titul," uviedol Hamšík pre Radio Kiss Kiss.

Neapol má aktuálny ročník talianskej dlhodobej súťaže rozbehnutý veľmi dobre, keďže ešte neprehral a v tabuľke má 35 bodov. Podľa Hamšíka budú pre Neapol mimoriadne dôležité najbližšie dve stretnutia - v Udine a doma s obhajcom trofeje Juventusom. "Zatiaľ je priskoro o tom hovoriť, ale duel proti Juve bude veľmi vážny. Zvlášť teraz, keď sa nám darí. Z najbližších 180 ligových minút chceme vyťažiť šesť bodov. Keby sa nám podarilo zdolať Turínčanov, bolo by to neuveriteľné. Neapol si to však zaslúži," doplnil 103-násobný slovenský reprezentant.





