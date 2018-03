Hamšík pre zranenie vynechá Kráľovský pohár, situácia podľa Kozáka nie je dobrá

BRATISLAVA 19. marca (WebNoviny.sk) - Stredopoliar Marek Hamšík pre zranenie nebude reprezentovať Slovensko na blížiacom sa futbalovom Kráľovskom pohári (Kings Cup) v thajskom Bangkoku (22. - 25. marca).

Tridsaťročný Hamšík má problémy so stehenným svalom a do Ázie s tímom nepoletí. Hráč SSC Neapol utrpel indispozíciu v nedeľňajšom stretnutí 29. kola najvyššej talianskej súťaže proti FC Janov.

"Situácia nie je dobrá. Pichlo ho v svale, takže ho zrejme nemá natiahnutý a rozsah zranenia bude väčší. Je to pre nás veľká škoda, no vo futbale sa stávajú aj takéto veci. Do Thajska s nami nepocestuje, pretože ten rozsah zranenia je naozaj dosť veľký," povedal na pondelňajšom zraze reprezentácie v Senci tréner Ján Kozák. "Prajem mu, aby sa rýchlo uzdravil a dostal sa do formy, pretože Neapol má stále šancu bojovať o titul," dodal Kozák.

Hamšíka nikto nenahradí

V spomenutom víťaznom ligovom dueli proti FC Janov (1:0) odohral slovenský stredopoliar iba 20 minút, potom musel nútene odísť z hracej plochy a vystriedal ho Piotr Zieliňski. “Pri prihrávke som pocítil pichnutie v zadnom stehennom svale, radšej som sa sám vypýtal dolu z ihriska. Pichnutie signalizuje niečo nepríjemné, v stredu ma čaká vyšetrenie a uvidíme, čo ukáže. Napriek zraneniu by som na Slovensko prišiel, chcel som sa zúčastniť na galavečere Futbalista roka. Mrzí ma, že nejdem s mužstvom do Thajska, turnaj to bude nepochyne kvalitný, v zaujímavej destinácii. Nuž, teším sa na májový zraz," uviedol Marek Hamšík pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu.



V nominácii Hamšíka nikto nenahradí, pretože realizačný tím slovenskej reprezentácie na zraz pozval až 24 hráčov. "Nomináciu nebudeme meniť. Bude nás 23, a to je dostatočný počet," uviedol Ján Kozák. Zdravotné problémy trápia aj obrancu Norberta Gyömbéra. "V klube nehral ostatné zápasy. Dohodli sme sa, že s nami pocestuje. Prvý zápas zrejme nestihne, ale lekári hovoria, že do druhého duelu by mohol zasiahnuť. Aj keby nehral, starostlivosť oňho bude stopercentná," povedal kouč Kozák s dodatkom, že ostatní hráči sú pripravení nastúpiť.

Februárový žreb v dejisku štvorčlenného turnaja rozhodol o tom, že Slováci si v semifinále zmerajú sily s výberom Spojených arabských emirátov. V druhom semifinále domáca reprezentácia nastúpi proti Gabončanom. Semifinálové zápasy sú na programe vo štvrtok 22. marca (o 10.30 h SEČ a 13.30 h SEČ), v nedeľu 25. 3. odohrajú duel o 3. miesto (11.30 h SELČ) a finále (14.30 h SELČ).

Slovensko čakajú prestížne stretnutia

"Konfrontácia s takýmito mužstvami je takisto osožná. Je to pre nás všetkých niečo nové. Všetky mužstvá napredujú po každej stránke. Ja to beriem veľmi vážne, čakajú nás prestížne stretnutia. Rád by som dal všetkým hráčom šancu ukázať sa. Komplikuje mi to skutočnosť, že môžem striedať iba troch hráčov v každom zápase. Chcem postaviť zostavy, ktoré budú mať silu a budú úspešné," skonštatoval 63-ročný kouč.

Slováci majú v pondelok nabitý program, po zraze ich čaká galavečer pri príležitosti vyhlásenia výsledkov ankety Futbalista roka 2017 a po ňom odlet do Thajska.

Slovensko, SAE, Thajsko a Gabon zhodne neuspeli v kvalifikácii o postup na tohtoročné MS do Ruska (14. júna - 15. júla). Všetky stretnutia 46. ročníka Kráľovského pohára sa uskutočnia na Národnom štadióne v Bangkoku s kapacitou takmer 50-tisíc miest. V prípade nerozhodného výsledku bude bez predĺženia nasledovať rozstrel z 11 m. Vo februári pozvánku odmietla reprezentácia Juhoafrickej republiky, pre portál KickOff.com to potvrdil hovorca tamojšej národnej asociácie SAFA Dominic Chimhavi. Výlučne vzhľadom na postavenie v ostatnom - februárovom - rebríčku krajín FIFA by Slovensko malo byť favoritom podujatia, v renkingu mu patrí 28. miesto. SAE (78.) a Gabon (95.) sú v elitnej stovke rebríčka, Thajsko nie (129.).

Slovensko sa na Kráľovskom pohári zúčastnilo iba raz - v roku 2004 s ligovým výberom na podujatí triumfovalo, keď postupne zdolalo Maďarsko (1:0) a hostiteľa (1:1, 5:4 v rozstrele z 11 m). SR vtedy viedol Dušan Galis v kádri boli Dušan Perniš, Marián Čišovský, Ján Ďurica, Igor Žofčák, Ján Kozák mladší, Martin Jakubko či Stanislav Šesták.

Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie na Kráľovský pohár (Kings Cup) v thajskom Bangkoku (22. - 25. marca): Brankári: Martin Dúbravka (Newcastle United/Angl.), Martin Polaček (FK Mladá Boleslav/ČR), Michal Šulla (ŠK Slovan Bratislava) Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Boris Sekulič (ŠK Slovan Bratislava), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Tomáš Hubočan (Trabzonspor/Tur.), Norbert Gyömbér (FC Bari/Tal.), Róbert Mazáň (Celta Vigo/Šp.), Ľubomír Šatka (FC DAC 1904 Dunajská Streda) Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Šp.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.), Róbert Mak (PAOK Solún/Gréc.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Filip Kiss (Al-Ittifaq/Saud. Arábia), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Jaroslav Mihalík (MŠK Žilina), Erik Pačinda (FC DAC 1904 Dunajská Streda) Útočníci: Adam Nemec (Dinamo Bukurešť/Rum.), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta/Cyp.) Náhradníci: Brankár: Marek Rodák (Rotherham United/Angl.) Obrancovia: Lukáš Pauschek (Mladá Boleslav/ČR), Martin Valjent (Ternana Calcio/Tal.), Jakub Holúbek (MŠK Žilina), Tomáš Huk (FC DAC 1904 Dunajská Streda) Stredopoliari: Róbert Pich (Slask Vroclav/Poľ.), Nikolas Špalek (Brescia Calcio/Tal.) Útočníci: Adam Zreľák (1. FC Norimberg/Nem.), Pavol Šafranko (Aalborg BK/Dán.) Realizačný tím: Tréner: Ján Kozák, asistent trénera: Štefan Tarkovič, tréner brankárov: Miroslav Seman, kondičný tréner: Martin Rusňák, videoanalytik: Michal Slyško, kustódi: Ján Beniak, Michal Beseda, lekári: Vladimír Pener, Ján Baťalík, fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, masér: Mário Prelovský, technický vedúci: Róbert Tomaschek

