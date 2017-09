Hamšík naznačil koniec kariéry v Neapole, túži po titule a rekorde Maradonu

NEAPOL 8. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenský kapitán talianskeho futbalového klubu SSC Neapol Marek Hamšík sa nechce porovnávať s niekdajšou ikonou Partenopei Diegom Maradonom, túži však prekonať Argentínčanov interný rekord v počte strelených gólov.





Päťdesiatšesťročný majster sveta z roku 1986 strávil v Neapole sedem sezón (1984-1991), počas ktorých zaznamenal 115 gólov. Táto cifra sa však čoraz viac otriasa v základoch zásluhou Hamšíka, ktorý má v tejto chvíli na konte iba o dva presné zásahy menej.

"Naozaj dúfam, že dokážem prekonať tento rekord. Maradona je v Neapole ako Boh, bolo by úžasné predstihnúť ho," vyhlásil Hamšík pre nemecký magazín Kicker.

Neapol čaká na titul od sezóny 1989/1990

Tridsaťročný Banskobystričan zároveň pripomenul, že spomenutú individuálnu métu by najradšej skombinoval so ziskom majstrovského titulu v Serie A, na ktorý fanúšikov spod Vezuvu čakajú od ročníka 1989/1990.

"Samozrejme, nemôžem sa s ním porovnávať, ale bolo by to niečo šialené, keby som v tej istej sezóne prekonal Maradonu a taktiež by sme dokázali vyhrať ´Scudetto´. Víťazstvo v lige je v tejto sezóne náš hlavný cieľ. Serie A bude tentoraz omnoho vyváženejšia. Najskôr chcem prekonať Maradonov rekord," doplnil Hamšík, ktorý do Neapola prestúpil v roku 2007 z Brescie.

Hamšík mohol hrať za Juventus aj AC Miláno

Možnosť atakovať pozíciu najlepšieho strelca v neapolskej klubovej histórii by však s najväčšou pravdepodobnosťou nikdy nemal, keby sa pred niekoľkými rokmi rozhodol prijať ponuku Juventusu Turín alebo AC Miláno.

"V minulosti som odmietol ponuky z týchto klubov, pretože som sa na to necítil pripravený. Som však rád, že som v Neapole, z profesionálnej aj ľudskej stránky. Moju kariéru by som dokonca mohol ukončiť tu, možno po zisku ´Scudetta´. Dúfam, že naň nebudem musieť čakať do štyridsiatky," skonštatovala opora slovenskej reprezentácie.

