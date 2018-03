Hamšík je slovenským futbalistom roka aj štvrťstoročia, do Siene slávy uviedli päticu hráčov

SENEC 19. marca (WebNoviny.sk) - Najlepším futbalistom Slovenskej republiky za rok 2017 sa stal obhajca Marek Hamšík, druhé miesto obsadil Milan Škriniar, tretí je Stanislav Lobotka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov 25. ročníka ankety denníka Pravda a Slovenského futbalového zväzu (SFZ) sa uskutočnilo v pondelok v hoteli Senec v Senci

Tridsaťročný stredopoliar talianskeho klubu SSC Neapol (nar. 27. júla 1987) Hamšík získal rekordné siedme prvenstvo (ešte aj za roky 2009, 2010, 2013, 2014, 2015 a 2016), čím sa výraznejšie odpútal od tradičného konkurenta Martina Škrtela.

Hamšík uspel päťkrát za sebou

Bývalý dlhoročný stopér anglického FC Liverpool, ktorý v júli 2016 prestúpil do tureckého Fenerbahce Istanbul, triumfoval štyrikrát - za roky 2007, 2008, 2011 a 2012. Tri razy v tejto ankete dominoval Dušan Tittel (1995, 1996 a 1997), Hamšík ho za rok 2015 "hetrikom" vyrovnal, vlani predstihol a teraz posunul rekordný zápis tým, že dokázal uspieť až päťkrát za sebou. Z celkového primátu sa dosiaľ tešilo naďalej 13 slovenských futbalistov, v ostatných jedenástich ročníkoch nebol iný víťaz ako Hamšík alebo Škrtel. "Ocenenie ma veľmi teší. Ďakujem najbližšej rodine, slovenskej reprezentácii i spoluhráčom z Neapola. Škrinka (Škriniar, pozn.) a Stanley (Lobotka) sa na nás tlačia, takže uvidíme, ako to dopadne o rok," uviedol Marek Hamšík.





Rodák z Banskej Bystrice mal v hlasovaní 33 odborníkov (19 trénerov a 14 novinárov) z 330 možných spolu 325 bodov a prevzal víťaznú trofej s vyobrazenou loptou na podnose. V hlavnej ankete "Futbalista roka 2017", ktorá má názov Cena Jána Popluhára (najlepší slovenský futbalista 20. storočia zomrel 6. marca 2011 vo veku 75 rokov, pozn.), skončil na druhej priečke s odstupom 38 bodov v súčasnosti už obranca Interu Miláno Milan Škriniar, ktorý prišiel na San Siro vlani v lete z konkurenčnej Sampdorie Janov za odstupné 25 miliónov eur, stal sa tak najdrahším slovenským futbalistom v histórii.





"Táto cena pre mňa znamená veľmi veľa. Ďakujem rodine, priateľke, spoluhráčom z Interu, z A-tímu slovenskej reprezentácie i niekdajšej dvadsaťjednotky. Ďakujem fanúšikom, bez ktorých by futbal nebol taký, aký je." Tretie miesto už s výrazným 176-bodovým odstupom za víťazným Hamšíkom patrí defenzívnemu stredopoliarovi Stanislavovi Lobotkovi, ktorý je v súčasnosti už hráčom španielskej Celty Vigo, vlani si však obliekal aj dres dánskeho tímu FC Nordsjaelland a bol členom úspešnej slovenskej dvadsaťjednotky na ME 2017 tejto vekovej kategórie v Poľsku.

Škrtel sa odpútal od Karhana

Za medailovými stupňami štvrtý s 21-bodovým mankom na tretieho Lobotku skončil spomenutý štvornásobný držiteľ hlavného ocenenia Martin Škrtel, piaty je obranca tureckého Trabzonsporu Ján Ďurica a o šiestu priečku sa delia útočník rumunského Dinama Bukurešť Adam Nemec a pravý bek nemeckej Herthy BSC Berlín Peter Pekarík.





Na lístkoch v hlavnej ankete sa tentoraz objavilo dovedna 23 hráčov s minimálne jedným hlasom, historické minimum bolo za rok 2014 - len 21 hráčov, v uplynulom ročníku figurovalo v hlavnej ankete 22 futbalistov. Najviac mien bolo v nominácii za rok 1999 - až 46, vtedy však hlasovalo až 50 ľudí. Ani jeden z hlasujúcich tentoraz netrafil kompletnú elitnú desiatku, vlani to bolo až 11 odborníkov. Jedenástemu v hodnotení brankárovi Martinovi Dúbravkovi chýbali iba dva body na umiestnenie v elitnej desiatke, po piatich rokoch nie je medzi elitou gólman. V siedmich prípadoch ide o rovnaký menoslov futbalistov v Top 10 ako v uplynulom ročníku, nováčikmi sú bronzový Stanislav Lobotka, šiesty Adam Nemec (v 32 rokoch ako piaty najstarší hráč v histórii sa ako nováčik dostal do elitnej desiatky) a Albert Rusnák (Real Salt Lake), ktorí vystriedali medzi elitou Matúša Kozáčika, Tomáša Hubočana a Vladimíra Weissa.





V 25. ročníku ankety posunul svoj rekordný zápis Martin Škrtel, ktorý je v hlavnej kategórii trinástykrát po sebe v prvej desiatke, čo ešte nikto nedokázal a dosiaľ sa to nikomu nepodarilo. Škrtel sa výraznejšie odpútal od Miroslava Karhana, ktorý bol deväťkrát v rade medzi najlepšími. Karhana už vlani predstihol Hamšík, teraz je už 11. raz za sebou v elitnej desiatke, navyše keď Marek Hamšík bodoval v hlavnej ankete, vždy skončil na prvom alebo druhom mieste v celkovom poradí. Karhan však zostáva rekordérom v tom, že bodoval v hlavnej ankete až 18-krát. Celkovo za 25 ročníkov dostalo hlasy dovedna 245 futbalistov a hlasovalo v nej spolu 223 expertov.





Pätica legiend v Sieni slávy

Po siedmy raz (predtým aj za roky 2003, 2006, 2009, 2010, 2013, 2016) sa v histórii ankety stalo, že v Top 10 figurujú iba futbalisti, pôsobiaci v zahraničných kluboch. Za rok 2011 to legionárom "pokazil" Karhan (po návrate z nemeckého Mainzu v lete 2011 bol oporou corgoňligového klubu FC Spartak Trnava) a za roky 2012, 2014 a 2015 Viktor Pečovský z MŠK Žilina.

Ďalším vrcholom pondelňajšieho galavečera v Senci bolo uvedenie laureátov do Siene slávy slovenského futbalu (SSSF), kde po predvlaňajšej premiére a jedenástich legendách za roky 2016 a 2017 zaradili päticu. Do dvorany celospoločenského rešpektu a všeobecného uznania sa dostali tri žijúce osobnosti, v abecednom poradí Marián Masný (majster Európy 1976 v Belehrade), Ladislav Petráš (účastník MS 1970 v Mexiku) a Anton Urban (kapitán strieborného československého tímu na OH 1964 v Tokiu) a dvaja in memoriam: tvorca slávneho trnavského tímu Anton Malatinský a držiteľ striebra z MS 1962 v Čile Andrej Kvašňák. Tento menoslov vybrala čestná rada SSSF v súlade so štatútom SSSF na základe nominačnej listiny navrhnutých tzv. výkonnou komisiou Siene slávy slovenského futbalu. Pre laureátov okrem dekrétov bola pripravená aj exkluzívna 23 cm vysoká a niečo viac ako 2 kg vážiaca bronzová trofej z dielne akademického sochára Jozefa Hobora.





V Senci vyhlásili aj Najlepšieho futbalistu štvrťstoročia (1993 - 2017) v SR, do tejto ankety prispelo dovedna 65 ľudí, veľmi široký odborný tím. Najviac hlasov dostal Marek Hamšík (274), druhý bol Peter Dubovský (217), ktorý si zahral v slávnom španielskom Reale Madrid, jeho životnú i futbalovú púť však zastavilo v 28 rokoch nečakané tragické úmrtie počas dovolenky v Thajsku. Na pomyselnom bronzovom stupienku skončil Ľubomír Moravčík, člen československého tímu - štvrťfinalistu MS 1990 v Taliansku. "Je to úžasný pocit vyhrať takúto cennú trofej. Bolo tu mnoho skvelých futbalistov a byť na prvom mieste je veľká vec," uviedol Marek Hamšík.

Najlepším mladým futbalistom Vavro

Na slávnosti vyhlásili aj výsledky ďalšej "známej" ankety Cena Petra Dubovského pre najlepšieho mladého futbalistu do 21 rokov. Víťazom sa stal po prvý raz Denis Vavro (nar. 10. apríla 1996). Dvadsaťjedenročný stopér dánskeho klubu FC Kodaň získal v ankete Pravdy a SFZ 13 bodov a pred druhým v poradí, Lászlóom Bénesom z nemeckej Borussie Mönchengladbach mal minimálny náskok 2 body. Vavro prevzal zarámovaný dres s číslom 10 Petra Dubovského. ktorý mu odovzdala mama tragicky zosnulého bývalého útočníka ŠK Slovan Bratislava Darina. "Som šťastný, že som so Žilinou vyhral v uplynulej sezóne majstrovský titul a rád, že som vtedy pod Dubňom zostal. Škriniar je moja motivácia, chcel som nasledovať jeho kroky, a to sa mi podarilo," poznamenal Vavro.





Okrem spomenutých troch ankiet a laureátov do Siene slávy slovenského futbalu vyhlásili v Senci aj najlepšiu slovenskú futbalistku - Dominiku Škorvánkovú. V súčasnosti hráčka nemeckého klubu Bayern Mníchov obhájila svoje prvenstvo a celkovo jej patrí už siedmy primát, šiesty za sebou (aj za roky 2009, 2012, 2013, 2014, 2015 a 2016), Trénermi roka 2017 v Slovenskej republike sú kouč národného mužstva Ján Kozák (obhájil triumfy z rokov 2013, 2014, 2015 a 2016) i český dnes už bývalý lodivod slovenskej reprezentácie do 21 rokov Pavel Hapal, ktorý sa so svojimi zverencami prebojoval vlani na kontinentálny šampionát do Poľska a mužstvu pod jeho vedením len málo chýbalo, aby postúpilo do semifinále. Tretí medzi trénermi za rok 2017 je Adrián Guľa, ktorý priviedol MŠK Žilina k ligovému titulu.





"Rok 2017 nebol podľa mojich predstáv. Po roku, keď sme boli na ME, sme sa chceli kvalifikovať i na svetový šampionát do Ruska, a to nám nevyšlo, čo považujem za neúspech. Výkony boli veľmi dobré, žiaľ, nezvládli sme zápasy v Anglicku a Škótsku. Pavel Hapal urobil pre slovenský futbal veľa dobrej roboty a rok 2017 mal patriť jemu. Ďakujem hráčom, ktorí odviedli poctivú robotu. Nie vždy to stačí na úspech. Ťažko sa zmierujem s tým, že sme nehrali aspoň baráž o MS 2018. Teraz je pred nami veľká výzva postúpiť na ďalšie majstrovstvá Európy," skonštatoval Ján Kozák, ku ktorému sa pridal Pavel Hapal, v súčasnosti už klubový kouč Sparty Praha: "Ďakujem hráčom, najmä z bývalej dvadsaťjednotky, bola to vynikajúca partia. Takisto ďakujem aj realizačnému tímu. Môjmu bývalému asistentovi pri SR "21" Otovi Brunegrafovi prajem veľa šťastia do ďalších zápasov. Slovenský futbalový zväz s prezidentom Jánom Kováčikom nám utváral neuveriteľné podmienky, ktoré sa odrazili aj na výsledkoch."

Cena fanúšikov pre Škriniara

"Cenu fanúšikov" za rok 2017 dostal v internetovom hlasovaní Milan Škriniar, v ostatných dvoch rokoch sa tešil Marek Hamšík, ten zasa narušil hegemóniu Martina Škrtela (uspel tri razy za sebou - v rokoch 2012, 2013 a 2014). "Ďakujem všetkým fanúšikom, je to pre mňa veľká česť. Chcem robiť radosť priaznivcom aj naďalej. V Interi Miláno sa mi páči, som tam spokojný, možno sa mi podarí dosiahnuť tam kariéru ako Marek Hamšík v Neapole, to by bolo fajn," vyznal sa Škriniar.

Už dlhšie boli známe a organizátormi zverejnené výsledky ďalšej ankety. Najlepším hráčom pôsobiacim v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Fortuna lige sa stal za rok 2017 stredopoliar Michal Škvarka z MŠK Žilina so ziskom 52 bodov pred českým útočníkom Jakubom Marešom (28 bodov, v kalendárnom roku 2017 hráč MFK Ružomberok a od leta ŠK Slovan Bratislava si už teraz oblieka dres poľského Zaglebia Lubin, pozn.), tretí s 19 bodmi skončil holandský útočník AS Trenčín Rangelo Janga, momentálne už zakončovateľ belgického klubu KAA Gent.





Pondelňajší slávnostný večer vyhlásenia ankety "Najlepší futbalista Slovenskej republiky za rok 2017" v Senci, ktorý sa uskutočnil aj pred televíznymi kamerami televízie JOJ Plus, moderoval Slavomír Jurko. V programe vystúpili aj skupina Twiins či Sima Martausová.





Výsledky futbalových ankiet denníka Pravda a SFZ za rok 2017: Najlepší futbalista Slovenskej republiky za rok 2017 - Cena Jána Popluhára (celkovo 25. ročník, spolu dostalo aspoň jeden hlas 23 hráčov, za menom je jeho klubová príslušnosť v roku 2017): 1. Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.) 325 bodov, 2. Milan Škriniar (Sampdoria Janov/Tal. - Inter Miláno/Tal.) 287, 3. Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland/Dán. - Celta Vigo/Šp.) 249, 4. Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.) 228, 5. Ján Ďurica (Trabzonspor/Tur.) 145, 6. Adam Nemec (Dinamo Bukurešť/Rum.) a Peter Pekarík (Hertha BSC Berlín/Nem.) po 131, 8. Róbert Mak (Zenit Petrohrad/Rus. - PAOK Solún/Gréc.) 70, 9. Juraj Kucka (AC Miláno/Tal. - Trabzonspor/Tur.) 41, 10. Albert Rusnák (Real Salt Lake/USA) 36, 11. Martin Dúbravka (Slovan Liberec/ČR - Sparta Praha/ČR) 34, 12. Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR) 31, 13. Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR) 24, 14. Tomáš Hubočan (Olympique Marseille/Fr. - Trabzonspor/Tur.) 23, 15. Vladimír Weiss (Al Gharafa/Kat.) 21, 16. Ondrej Duda (Hertha BSC Berlín/Nem.) 17, 17. Boris Godál (FC Spartak Trnava) a Tomáš Kóňa (ŠK Slovan Bratislava - FC Nitra) po 5, 19. Matúš Bero (Trabzonspor/Tur.) a Ján Greguš (FC Kodaň/Dán.) po 4, 21. Lukáš Hroššo (FK Dukla Praha/ČR - FC Nitra) 2, 22. Erik Pačinda (FC DAC 1904 Dunajská Streda) a Michal Škvarka (MŠK Žilina) po 1.

Prehľad doterajších víťazov ankety "Najlepší futbalista Slovenskej republiky": rok 1993: Peter Dubovský rok 1994: Vladimír Kinder rok 1995: Dušan Tittel rok 1996: Dušan Tittel rok 1997: Dušan Tittel rok 1998: Jozef Majoroš rok 1999: Vladimír Labant rok 2000: Szilárd Németh rok 2001: Ľubomír Moravčík rok 2002: Miroslav Karhan rok 2003: Vladimír Janočko rok 2004: Marek Mintál rok 2005: Marek Mintál rok 2006: Róbert Vittek rok 2007: Martin Škrtel rok 2008: Martin Škrtel rok 2009: Marek Hamšík rok 2010: Marek Hamšík rok 2011: Martin Škrtel rok 2012: Martin Škrtel rok 2013: Marek Hamšík rok 2014: Marek Hamšík rok 2015: Marek Hamšík rok 2016: Marek Hamšík rok 2017: Marek Hamšík

Cena Petra Dubovského pre najlepšieho mladého futbalistu do 21 rokov za rok 2017 (18. ročník, aspoň jeden platný hlas dostali deviati hráči, za menom futbalistu je jeho klubová príslušnosť v roku 2017): 1. Denis Vavro (MŠK Žilina - FC Kodaň/Dán.) 13, 2. László Bénes (Borussia Mönchengladbach/Nem.) 11, 3. Samuel Mráz (MŠK Žilina) 2, 4. Filip Balaj (FC Nitra), Juraj Chvátal (Sparta Praha/ČR - MŠK Žilina), Adam Jakubech (FC Spartak Trnava - OSC Lille/Fr.), Erik Jirka (FC Spartak Trnava), Dominik Kružliak (MFK Ružomberok) a Nikolas Špalek (MŠK Žilina) po 1. Pozn.: Milan Škriniar (Sampdoria Janov/Tal. - Inter Miláno/Tal.), Stanislav Lobotka (FC Nordsjaelland/Dán. - Celta Vigo/Šp.) po 1 - neplatný hlas

Prehľad doterajších víťazov ankety "Cena Petra Dubovského": rok 2000: Ľubomír Meszároš rok 2001: Róbert Vittek rok 2002: Róbert Vittek rok 2003: Roland Števko rok 2004: Milan Ivana rok 2005: Martin Škrtel rok 2006: Dušan Švento rok 2007: Marek Hamšík rok 2008: Marek Hamšík rok 2009: Miroslav Stoch rok 2010: Miroslav Stoch rok 2011: Róbert Mak rok 2012: Róbert Mak rok 2013: Norbert Gyömbér rok 2014: Ondrej Duda rok 2015: Matúš Bero rok 2016: Milan Škriniar rok 2017: Denis Vavro

Tréner roka 2017 (aspoň jeden hlas dostalo 11 kormidelníkov): 1. Pavel Hapal (reprezentácia SR do 21 rokov) a Ján Kozák (reprezentácia SR) po 60, 3. Adrián Guľa (MŠK Žilina) 44, 4. Norbert Hrnčár (MFK Ružomberok) a Martin Ševela (AS Trenčín - ŠK Slovan Bratislava) po 11, 6. Nestor El Maestro (FC Spartak Trnava) 7, 7. Ivan Galád (FC Nitra) a Vladimír Weiss st. (reprezentácia Gruzínska) po 4, 9. Juraj Jarábek (FC ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Miroslav Karhan (FC Spartak Trnava) a Csaba László (FC DAC 1904 Dunajská Streda) po 1.

Najlepší futbalista štvrťstoročia (1993 - 2017) - hlasovalo 65 vybraných expertov, zástupcovia médií, trénerov, doterajší tréneri reprezentácie, všetci doterajší víťazi ankety Futbalista roka v SR: 1. Marek Hamšík 274, 2. Peter Dubovský 217, 3. Ľubomír Moravčík 173, 4. Martin Škrtel 155, 5. Marek Mintál 50, 6. Dušan Tittel 45, 7. Miroslav Karhan 31, 8. Róbert Vittek 15, 9. Vladimír Kinder 5, 10. Szilárd Németh 4, 11. Róbert Tomaschek 3, 12. Miroslav König 2, 13. Vratislav Greško 1.

Najlepšia futbalistka roka 2017: Dominika Škorvánková (Bayern Mníchov/Nem.)

Najlepší hráč Fortuna ligy v roku 2017 (aspoň jeden hlas dostalo 24 hráčov): 1. Michal Škvarka (MŠK Žilina) 52, 2. Jakub Mareš (MFK Ružomberok - ŠK Slovan Bratislava) 28, 3. Rangelo Maria Janga (AS Trenčín) 19, 4. Erik Pačinda (FC DAC Dunajská Streda) 15, 5. Erik Daniel (MFK Ružomberok) 14, 6. Boris Godál (FC Spartak Trnava) 12, 7. Filip Hlohovský (MŠK Žilina - FC Seongnam/Kór. rep.) 11, 8. Lukáš Hroššo (FK Dukla Praha/ČR - FC Nitra) a Aschraf El Mahdioui (ADO Den Haag/Hol. - AS Trenčín) po 7, 10. Iván Santiago Díaz (MŠK Žilina) 6, 11. Tomáš Kóňa (ŠK Slovan Bratislava - FC Nitra) a Ľubomír Šatka (FC DAC 1904 Dunajská Streda) po 5, 13. Marin Ljubičič (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 4, 14. Zsolt Kalmár (FC DAC 1904 Dunajská Streda) 3.

Cena fanúšikov 2017 (internetové hlasovanie): Milan Škriniar (Sampdoria Janov/Tal. - Inter Miláno/Tal.)

Sieň slávy slovenského futbalu (SSSF) - päť laureátov: Žijúci (3): Anton Urban, Marián Masný, Ladislav Petráš In memoriam (2): Anton Malatinský, Andrej Kvašňák

