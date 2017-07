Hamšík je optimistom, pokiaľ ide o šance “Partenopei” na zisk majstrovského titulu v Serie A

Tím spod Vezuvu sa o mesiac predstaví v play-off Ligy majstrov, prvý duel o postup do skupinovej fázy odohrá 15. alebo 16. augusta. Následne sa už začne najvyššia talianska súťaž a v nej by Neapol chcel skončiť lepšie ako v sezóne 2016/2017, keď obsadil 3. miesto. "Vždy som vravel, že môžeme získať ´Scudetto´ a stále si to myslím. Tento tím v ostatných dvoch sezónach dokázal, že môže pomýšľať na najvyššie priečky," skonštatoval Marek Hamšík.