Hamáček je novým predsedom ČSSD, je ochotný rokovať o vláde s hnutím Babiša

Informuje o tom český portál iDNES.cz. Hamáček, ktorý porazil juhočeského exhajtmana Jiřího Zimolu, hodlá zjednocovať všetky názory v strane. „Žiadny názor nemôžeme vylučovať z diskusie, musí skončiť to, že vedenie a členovia spolu nehovoria,“ uviedol vo svojom prejave Hamáček. Zdôraznil tiež, že "rokovať o vláde neznamená do nej vstupovať“. Rozhodovať o prípadnom vstupe do vlády by podľa neho mali všetci členovia ČSSD vo vnútrostraníckom referende.

