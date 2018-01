Halepová sa stala štvrtou semifinalistkou Australian Open, Kerberová očakáva dlhý zápas

MELBOURNE 24. januára (WebNoviny.sk) - Rumunská tenistka Simona Halepová a Nemka Angelique Kerberová v stredu utvorili druhú semifinálovú dvojicu vo dvojhre žien na úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open v Melbourne (15. - 28. januára, tvrdý povrch Plexicushion, celková dotácia 55 miliónov AUD).

Vo štvrtok nie pred 6.00 h SEČ sa stretnú terajšia líderka svetová rebríčka Halepová s Kerberovou, ktorá takto pred rokom bola jednotkou singlového renkingu ako obhajkyňa titulu na južnej pologuli. Už v utorok postúpili do vzájomného semifinále dánska bývalá prvá hráčka hodnotenia Caroline Wozniacka a Belgičanka Elise Mertensová, 25. januára začnú hrať v Rod Laver Arene o 4.00 h SEČ.





Finalistka parížskeho antukového rovnako významného Roland Garros 2014 a 2017 Halepová si vo štvrťfinále poradila s českou nedávnou "prvou dámou" bieleho športu a finalistkou newyorských US Open 2016 Karolínou Plíškovou za 71 minút presvedčivo 6:3, 6:2. Spočiatku pritom zaostávala 0:3, následne získala 12 zo 14 gemov. Potvrdila, že proti tejto rivalke to vie: v seniorskej štatistike zvýšila na 6:1, aj so zarátaním juniorského obdobia vedie 7:1.

Dvojnásobná šampiónka z veľkej štvorky Kerberová (aj US Open 2016), jediná v hre zostávajúca držiteľka aspoň jednej trofeje z Majors, deklasovala americkú úradujúcu finalistku z newyorskej lokality Flushing Meadows Madison Keysovú za 51 minút 6:1, 6:2. Tiež proti nej má kompletnú bilanciu už 7:1.

Reštart Halepovej sa podaril

Skóre medzi 26-ročnou zverenkyňou Darrena Cahilla Halepovou a Wimom Fissettem trénersky vedenou ľavorukou tridsiatničkou Kerberovou je 4:4. Rumunka priebežne bola hore 3:0. Nemka sa presadila v ostatných dvoch konfrontáciách, naposledy predvlani v októbri na koncosezónnom výberovom šampionáte v Singapure 6:4, 6:2. Rivalita trvá už od roku 2009. Spomenutý Kerberovej terajší kouč Fissette v sezóne 2014 pripravoval práve Halepovú.





"Je naozaj príjemné byť v semifinále. Uznávam, že som dnes nezačala práve najlepšie. Potrebovala som reštart a ten sa mi aj vydaril," povedala v interview na kurte Halepová, ktorá si o jedno kolo posunula miestny rekord zo sezón 2014 a 2015, v rokoch 2016 a 2017 sa v metropole Viktórie lúčila už v 1. kole. Proti Plíškovej mala pomer "winnerov" a nevynútených chýb 20:10, dostala do dvorca 75 % returnov a premenila polovicu z desiatich brejkbalov.

Zápas s množstvom výmien

"Proti Madison je to vždy ťažké. Snažila som sa v prvom rade predvádzať svoju hru. Vedela som, čo od súperky očakávať: má razantné údery a kvalitné podanie. Usilovala som sa počínať si agresívne, dobre sa pohybovať a posielať jej veľa loptičiek nazad," skonštatovala podľa webu Tenisovej asociácie žien (WTA) Kerberová, ktorá sa k 29. januáru vráti do Top 10 počítačového poradia.

"Proti Simone očakávam dlhý zápas s množstvom vyčerpávajúcich výmen. Odohrali sme toho proti sebe už veľa, napospol to bolo náročné a tesné. Budem sa snažiť pokračovať v mojich doterajších výkonoch a ešte ich vystupňovať, to vnímam ako najdôležitejšie," podotkla brémska rodáčka s poľskými koreňmi Kerberová.

"Angelique zahrala fakt dobre. Pokúšala som sa o rôzne veci, ale nebola som príliš konzistentná. Nemohla som byť spokojná s vlastným výkonom, v prvom sete som hrala pasívne, zle som akcelerovala. Aspoň som bojovala, chcela som pretrvať. Niekedy to však nevychádza," skonštatovala Keysová.

Australian Open - štvrťfinále

dvojhra žien:

Simona Halepová (Rum.-1) - Karolína Plíšková (ČR-6) 6:3, 6:2 za 71 minút

Angelique Kerberová (Nem.-21) - Madison Keysová (USA-17) 6:1, 6:2 za 51 minút

Dvojice v semifinále dvojhry žien:

Simona Halepová (Rum.-1) - Angelique Kerberová (Nem.-21) / bilancia: 4:4

Elise Mertensová (Belg.) - Caroline Wozniacka (Dán.-2) / bilancia: 0:1

