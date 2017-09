Halák nepovažoval návrat na farmu ako sklamanie, ale ako možnosť pomôcť spoluhráčom

NEW YORK 18. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejový brankár Jaroslav Halák aktuálne bojuje o čo najlepšiu pozíciu v klube zámorskej NHL New York Islanders pred novou sezónou profiligy.

Tridsaťdvaročný Bratislavčan určite nechce skončiť ako v predchádzajúcom súťažnom ročníku, keď v NHL odchytal 28 duelov a ďalších 27 vo farmárskej AHL za Bridgeport.

Islanders držal v hre o postup

„Mal som možnosť vyhnúť sa farme, no to by mi asi viac uškodilo ako pomohlo. Chcel som ísť nižšie, popracovať na istých drobnostiach a hlavne odchytať nejaké zápasy. Snažil som sa koncentrovať na aktuálny stav a nemyslieť na to, čo bude neskôr,“ povedal Halák v rozhovore pre oficiálny web profiligy.

V AHL strávil Halák tri mesiace, do NHL sa vrátil 24. marca a v zápase proti Pittsburghu vychytal víťazstvo pri 37 úspešných zásahoch. Potom držal Islanders v hre o postup do play-off až do konca základnej časti.





Bojovali sme do posledného duelu

„Nemyslel som na to. Vždy tvrdím, že čo človeka nezabije, to ho posilní. Nie niekedy, ale vždy sa vecí dejú z istého dôvodu. Hľadal som na všetkom pozitíva. Mohol som byť sklamaný z preradenia na farmu, no ja som to zobral ako možnosť pomôcť chlapcom. Po návrate do prvého mužstva som si potom počkal na svoju šancu. Dočkal som sa jej a darilo sa mi. Síce sme zostali bez play-off, no do posledného duelu sme oň bojovali,“ pokračoval slovenský gólman.

A ako vidí situáciu pred novým ročníkom? „Posledná sezóna nebola dobrá. Netýka sa to iba mňa, ale aj ďalších chlapcov. Veľa zohral zlý začiatok základnej časti. Teraz potrebujeme zbierať body od úvodu, aby sme na konci necítili bolesť,“ dodal.





