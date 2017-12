Hádzanárky Iuventy Michalovce obhájili víťazstvo v Slovenskom pohári, stačila im prehra v Šali

ŠAĽA 13. decembra (WebNoviny.sk) - Hádzanárky Iuventy Michalovce získali v aktuálnej sezóne prvú trofej. Zverenky trénera Františka Urbana sa stali víťazkami Slovenského pohára žien 2017/2018. Po sobotňajšom vysokom domácom triumfe 31:20 v prvom finálovom stretnutí síce v stredajšej odvete podľahli na palubovke HK Slovan Duslo Šaľa 24:28 (14:13), ale v súčte dvojzápasu s prehľadom obhájili lanské prvenstvo. Zemplínčankám patrí už šiestykrát za sebou.

Michalovčanky sa z triumfu v SP tešili po siedmy raz v priebehu ôsmich sezón a celkovo sa stali držiteľkami pohárovej trofeje deviatykrát z doterajších 40 ročníkov. Okrem nej získali finančnú prémiu 1200 eur a právo účasti v Pohári EHF 2018/2019. Ak sa stanú aj národnými šampiónkami, prejde právo štartu na finalistu.

Zemplínčanky majú na domácej scéne za sebou úspešný rok 2017. Vyšli im tri obhajoby - triumfovali v spoločnej slovensko-českej súťaži (WHIL), získali majstrovský titul v národnom play-off a trofej v Slovenskom pohári.

Šalianky nevyužili šancu získať Slovenský pohár prvýkrát od sezóny 2009/2010, ale s 11 celkovými triumfmi sú stále najúspešnejšie v histórii tejto súťaže.

SLOVENSKÝ POHÁR V HÁDZANEJ ŽIEN

odveta



HK Slovan Duslo Šaľa – Iuventa Michalovce 28:24 (13:14) – prvý zápas 20:31, víťazom SP žien sa stala Iuventa



Zostavy a góly:

Duslo: M. Ladicsová, Krebsová, Mozoľová – Trochtová 3, Rácková 1, Špendlová, B. Königová 1, Pócsíková 5/2, Greštiaková, I. Bahýlová 1, N. Némethová 4, J. Vargová, Tisajová 1, Klučková 4/2, Bujnochová 8

Iuventa: Muliková, Jablonská-Bobaľová, Antičová – M. Holešová 6, V. Kišíková, Rebičová 4, Kotová 2, Trúnková 3, Habánková, Holejová 1, Wollingerová 7/5, Holubová, Bajčiová, Fiľková-Trehubová 1

Pok. hody: 6/4 – 5/5, vylúčené: 2 – 1, rozhodovali: Haščík a R. Sivák, 300 divákov



Hlasy:

Michal Lukačín (tréner Dusla Šaľa): „My sme vedeli, že sme šancu na zisk pohára stratili už v Michalovciach a len vianočný zázrak by nám pomohol k tomu, aby sme zdvihli nad hlavu víťaznú trofej. Do odvety sme išli s cieľom odčiniť vysokú prehru z pôdy súpera. Dievčatá dnes jednoznačne chceli vyhrať a patrí im vďaka, že odohrali pekný duel. Myslím si, že sme boli v odvete lepším družstvom. Škoda, že sme v Michalovciach neodohrali vyrovnanejší zápas, ktorý by sa skončil rozdielom troch – štyroch gólov. Mohlo to byť u nás ešte zaujímavé. Doma sme začali s veľkým rešpektom, nedá sa to porovnať s tým, s akým sebavedomím sme hrali v závere stretnutia. Dúfam, že dievčatá pochopili, že len pri takomto mentálnom nastavení sa dá hrať s Iuventou.“



František Urban (tréner Iuventy): „Dievčatá hrali na pol plynu. V hlavách mali jedenásťgólový náskok z prvého duelu. Zvládli sme však vstup do zápasu, na čo som moje zverenky pred odvetou aj upozorňoval. S prvým polčasom nemôžem byť nespokojný. V druhom sme však predviedli profesorskú hru, vôbec sme nemali pravú stranu. Šalianky dali dnes do toho viac ako my. Odvete už chýbal náboj. Podľahli sme a teraz sa mám tešiť zo zisku pohára, sú to zvláštne pocity po prehre.“



Mária Holešová (krídelníčka Iuventy): „Chceli sme vyhrať aj odvetu a potvrdiť zisk pohára bez prehry. Žiaľ, toto sa nám nepodarilo splniť a z toho sme sklamané. Zapríčinili sme si to vlastnou nedisciplinovanosťou v druhom polčase. Snažili sme počas zápasu nevnímať, že máme k dobru veľký náskok z prvého finálového duelu. Šalianky mali jednu strelkyňu Karin Bujnochovú, ku ktorej sme nepristupovali a ona potiahla domáce gólmi. Je pozitívne, že sme kalendárny rok zakončili ziskom trofeje, ale vinou prehry v odvete nemáme z toho teraz extrémnu radosť. Víťazstvo v SP nás teší, lebo sme splnili cieľ, ale pre dnešný nezdar nie sme nadšené.“

I. polčas



Odvetu v komornej atmosfére začali lepšie hostky, ktoré v 6. min vyhrávali 3:0. Vedenie si udržiavali v prvej štvrťhodine, ale v 17. min domáca pivotka Trochtová vyrovnala na 6:6. Aj potom však museli hráčky Dusla znovu doťahovať mierny náskok Zemplínčaniek. Po trojgólovej šnúre, na ktorej konci bola strelecky aktívna i produktívna Bujnochová, sa však Šalianky v 26. min prvýkrát ujali vedenia (11:10). Ešte do prestávky však oň prišli, Michalovčanky otočili na 14:13.

II. polčas



Po zmene strán trvalo domácim 12 minút, kým opäť naklonili skóre na svoju stranu, Némethová počas presilovky upravila na 19:18. V 46. min tá istá hráčky zvýšila na 22:20. Iuventa však vyrovnala a takmer až do konca duelu sa tímy ťahali gól na gól. Duslo sa však zásluhou Némethovej odpútalo v 56. min na 26:24 a 90 sekúnd pred koncom Klučková zvýšila na 27:24, čím v predstihu rozhodla o víťazstve svojho družstva.



Prehľad doterajších víťazov Slovenského pohára hádzanárok:



1971 Inter Bratislava

1972 Plastika Nitra

1973 Odeva Hlohovec

1974 Štart Bratislava

1975 Inter Bratislava

1976 Odeva Hlohovec

1977 Inter Bratislava

1978 Družstevník Topoľníky

1979 Iskra Partizánske

1980 Štart Bratislava

1981 Štart Bratislava

1982 Štart Bratislava

1983 Štart Bratislava

1992 Slovan Duslo Šaľa

1993 Co-Impex Topoľníky

1994 Co-Impex Topoľníky

1995 Jaspol Partizánske

1996 Slovan Duslo Šaľa

1997 Plastika Nitra

1998 Slovan Duslo Šaľa

1999 Slávia Partizánske

2000 Slovan Duslo Šaľa

2001 Slovan Duslo Šaľa

2002 Slovan Duslo Šaľa

2003 ŠK Zekon PSJ Chemkostav Michalovce

2003/2004 Slovan Duslo Šaľa

2004/2005 Slovan Duslo Šaľa

2005/2006 Slovan Duslo Šaľa

2006/2007 Slovan Duslo Šaľa

2007/2008 Iuventa Michalovce

2008/2009 ŠKP Bratislava

2009/2010 Slovan Duslo Šaľa

2010/2011 Iuventa Michalovce

2011/2012 HK Danlog Partizánske

2012/2013 Iuventa Michalovce

2013/2014 Iuventa Michalovce

2014/2015 Iuventa Michalovce

2015/2016 Iuventa Michalovce

2016/2017 Iuventa Michalovce

2017/2018 Iuventa Michalovce

