Hádzanári Prešova nestačili v kvalifikácii Ligy majstrov na Hard, do ďalšej fázy nepostúpia

PREŠOV 2. septembra (WebNoviny.sk) – Hádzanári Tatrana Prešov prehrali v sobotňajšom semifinálovom zápase na turnaji 1. skupiny kvalifikácie Ligy majstrov mužov 2017/2018 na vlastnej palubovke s rakúskym tímom Alpla HC Hard 25:26 (12:13) a prišli o šancu na postup do ďalšej fázy súťaže.

Šarišania sa v nedeľu predstavia v súboji o 3. miesto proti fínskemu tímu Cocks, vo finále si s Rakúšanmi zahrá portugalský Sporting Lisabon.

Víťaz turnaja 1. skupiny postúpi do D-skupiny LM, v ktorej už figurujú tímy HC Metalurg Skopje (Maced.), HC Motor Záporožie (Ukr.), Montpellier HB (Fr.), Besiktas Mogaz HT Istanbul (Tur.) a Čechovskí Medvedi (Rus.).

KVALIFIKÁCIA LIGY MAJSTROV HÁDZANÁROV

semifinále:

Sporting Lisabon (Portug.) – Cocks (Fín.) 31:27 (18:14)

Tatran Prešov (SR) – Alpla HC Hard (Rak.) 25:26 (12:13)

Zostava a góly Prešova: Cvitkovič, Čupryna – Rábek, M. Šárpataky, Butorac 7, Hrstka 3, D. Krok 4, Babic 4, L. Urban 1, Pekár, Číp 2, Peskov 3, Vučko, Jankovič 1, Kasal, Carapkin

Najviac gólov Alpla HC Hard: Schmid 7, Tanaskovič 5, Zeiner 4

Pokutové hody: 4/3 – 1/1, vylúčení: 1 – 4, rozhodovali: Herczeg a Südi (obaja Maď.), 1500 divákov

Hlasy:

Slavko Goluža (tréner Prešova): „Veľa síl sme nechali v zápase proti Brestu. Začiatok duelu sa nevyvíjal podľa našich predstáv a prišli sme o zraneného Miša Kasala. Všetko sa dá pochopiť, ale rozmýšľanie našich hráčov sa dá pochopiť ťažšie. Takýto zápas sa hrá na víťazstvo o jeden gól, nie o desať. Vždy, keď sme zabojovali v obrane a mali sme možnosti, splašili sme sa v útoku a rýchlo ich ukončovali a to aj v druhom polčase, keď sme mali dvojgólový náskok. Zápas sa vyhráva v obrane a to je dôležité, aby pochopili aj hráči. Zdôrazňujem to preto, že sme na začiatku práce s mužstvom a za tak krátku dobu nie je možné zmeniť všetky zvyky.“

Petr Hrachovec (tréner Alpla HC Hard): „Zápas sme zaslúžene vyhrali výkonom v obrannej fáze, no predovšetkým v útoku, kde sme boli veľmi efektívni napriek technickým chybám, ktoré sme zaznamenali v druhom polčase. Pomohla nám i výmena brankára, Hurich pochytal veľa vyložených príležitostí a využili sme aj nervozitu domácich, ktorí boli pod tlakom a musel zápas zvládnuť. My sme tlak na postup nemali a tam bol asi ten najväčší rozdiel, prečo sme zápas, podotýkam zaslúžene, vyhrali.“

Dominik Krok (spojka Prešova): „Dnes sme mali jednoznačne vyhrať, no nepredviedli sme taký výkon ako v stredu proti Brestu. Strašne to mrzí a ťažko sa hľadajú slová. Robili sme chyby v obrane i útoku a v takomto zápase sa to hneď trestá. Neviem, čo sa presne stalo, nehrali sme dobre. A to bol kameň úrazu.“

Zostávajúci program 1. skupiny:

nedeľa 3. 9.

o 3. miesto:

13.30 h Cocks (Fín.) – Tatran Prešov (SR)

finále:

16.05 h Sporting Lisabon (Portug.) – Alpla HC Hard (Rak.)

