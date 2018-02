Hádzanári Považskej Bystrice v osemfinále vyzývacieho pohára začali víťazne, zdolali Madeiru

POVAŽSKÁ BYSTRICA 11. februára (WebNoviny.sk) - Hádzanári MŠK Považská Bystrica sa mierne priblížili k účasti vo štvrťfinále Vyzývacieho pohára (Challenge Cup) mužov 2017/2018.

Zverenci trénera Václava Straku využili výhodu domáceho prostredia, keď v nedeľňajšom prvom zápase osemfinálového 4. kola zvíťazili nad portugalským AM Madeira Andebol SAD 25:23 (15:11).

Považania si pred odvetou vo Funchale utvorili východiskovú pozíciu, ktorá im dáva šancu na postup. Tá sa bude hrať v sobotu 17. februára od 18.00 h SEČ.

Vyzývací pohár v hádzanej mužov 2017/2018

4. kolo (osemfinále)



MŠK Považská Bystrica (SR) – AM Madeira Andebol SAD (Portug.) 25:23 (15:11)



Zostava a góly MŠK: Biel, Kovačin, Motlík, Dobroň – Pupík 1, Š. Macháč 4, Bystrický, Kardoš, Chudoba 9/4, Jurák 4, Tumidalský 1, Zabavčík, Valášek, Vallo 3, Marián Gardian, M. Kozák 3

Najviac gólov za Madeiru: Semedo a Ferro po 4

Pok. hody: 4/4 – 1/1, vylúčení: 3 – 3, rozhodovali: Em. Aghakiši a Er. Aghakiši (obaja Azerb.), 650 divákov

I. polčas



Hostia sa v úvode ujali vedenia 2:0, ale z dvojgólového náskoku sa dlho netešili. Považania z 2:4 otočili na 6:5 a v 20. min vyhrávali 8:6. V týchto fázach hry sa im darilo v útoku a svoje publikum potešili zvýšením na 13:9 v 27. min. Madeira kontrovala a počas presilovky znížila v 29. min na 11:13, ale ale posledné slovo v I. polčase mali zverenci trénera Straku. Pridali ešte dva góly a na prestávku išli za nádejného stavu 15:11.

II. polčas



Chudoba v 34. min zvýšil z pokutového hodu na 16:11. Hostia sa prvýkrát po zmene strán presadili až v 37. min, ale o päť minút neskôr bolo z ich pohľadu už len 15:16. Vyrovnania sa dočkali v 48. min (18:18) a v 50. min dokonca naklonili skóre na svoju stranu (20:19). Považania však vzápätí otočili na 21:20 a v 56. min gólom do opustenej bránky upravili na 23:21. Hráči Madeiry nevyužili v 59. min šancu vyrovnať na 23:23, domáci si z brejku poistili vedenie na 24:22. Triumf MŠK spečatil 30 sekúnd pred koncom chudoba na 25:23.



&



Hlas:

Václav Straka (tréner MŠK P. Bystrica): „Bol to dobrý duel obrán. Víťazstvo je v ňom v každom prípade cenné. My sme doplatili na to, že našich hráčov skolila chrípka a namiesto prípravy na vysunutú obranu Madeiry museli ležať v posteli. S tým súvisel aj úbytok síl v druhom polčase. V prvom polčase sme si zápas dobre rozohrali, po zmene strán však súper zlepšil obranu. Mojim zverencom slúži ku cti, že keď sa portugalský tím dotiahol, tak to ustáli a vybojovali triumf.“

