Gyömbér si pochvaľuje pozíciu v klube, je vo väčšej pohode ako v minulosti

SENEC 6. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový obranca v službách talianskeho druholigového FC Bari Norbert Gyömbér nechýba v nominácii trénera SR Jána Kozáka na novembrové medzištátne prípravné stretnutia proti Ukrajine (v piatok 10. 11. o 19.00 h SEČ v Ľvove) a Nórsku (v utorok 14. 11. o 18.00 h v Trnave).

Dvadsaťpäťročný stopér, ktorý je v Bari na hosťovaní z AS Rím, však môže zasiahnuť len do duelu v Ľvove. "Po prvom zápase idem nazad do klubu. Som rád, že v Bari chceli, aby som sa po zápase na Ukrajine vrátil. Možno tým chcú povedať, že pre tím som dôležitý hráč," povedal Gyömbér počas pondelkového zrazu národného tímu v Senci.

Teší ho dôvera klubu

Rodák z Revúcej je v Bari stabilnou súčasťou základnej zostavy. V 22-člennom pelotóne Serie B patrí Bari 6. miesto, na prvú priečku a Frosinone má trojbodové manko.





"Som vo väčšej pohode než pred rokom či dvoma. Teším sa, že mi v klube veria. Je to druhá liga, ale má veľkú kvalitu, hráme ťažké zápasy. Získavame celkom dosť bodov, aj keď vonku je to slabšie. Verím, že naplníme predsezónne ciele. V klube ako Bari musíme bojovať o najvyššie priečky. Hrám veľa zápasov, celé a stále. Cítim trochu viac zodpovednosti, no nechcem si to veľmi pripúšťať, chcem pre mužstvo odovzdať maximum," vyhlásil Gyömbér a preladil na reprezentačnú nôtu: "Vždy, keď prídem medzi chalanov, je to trochu iná atmosféra než zažívame v kluboch. Tak je to aj teraz, na chalanov som sa veľmi tešil. Verím, že tieto dva zápasy nám pomôžu v príprave na vzdialenú kvalifikáciu ME 2020."

Slovensko, Ukrajina a Nórsko zhodne neuspeli v kvalifikácii o postup na budúcoročné MS do Ruska, nevybojovali ani miestenku v novembrovej baráži. "Každý ocení možnosť zahrať si na reprezentačnej úrovni proti takýmto súperom. Musíme sa zodpovedne pripraviť a v zápasoch odovzdať maximum," skonštatoval Norbert Gyömbér a doplnil: "Nechám sa prekvapiť, koľko priestoru dostanem. To je na trénerovi. Všetci, čo sú tu, majú o motiváciu postarané už tým, že si môžu obliecť reprezentačný dres."

Ďurica odovzdal mnoho skúsenosti

Novembrové súboje budú posledné v národnom tíme pre 35-ročného stopéra Jána Ďuricu. "Janko sa rozhodol tak, ako sa rozhodol. V reprezentácii nám, mladším, odovzdal mnoho skúseností. Môžeme sa mu len poďakovať. Budem na neho spomínať ako na výborného futbalistu a skvelého človeka. Všetkým bude chýbať. Verím, že sa ešte v budúcnosti uvidíme," uviedol bývalý hráč Catanie či Banskej Bystrice Gyömbér.

Na záver sa vyjadril aj k nečakanému úmrtiu 25-ročného niekdajšieho mládežníckeho reprezentanta SR Dionatana Teixeiru: "Mal som možnosť hrať s ním približne rok, boli sme spolu v klube, niečo sme spolu odohrali aj v reprezentácii. Čo k tomu povedať... je to strašná správa."

