Gyömbér na hosťovanie do druholigového talianskeho klubu Bari

BRATISLAVA 31. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant a kmeňový hráč AS Rím Norbert Gyömbér zostane na klubovej úrovni pôsobiť v Taliansku, ale v tamojšej druhej najvyššej súťaži. Dvadsaťpäťročný rodák z Revúcej (nar. 3. júla 1992) sa dohodol s AS Bari na ročnom hosťovaní. "Noro mal ponuky zo Španielska a z Rumunska, no napokon sme sa rozhodli pre talianske mužstvo. Pre Gyömbéra je teraz najdôležitejšie, aby pravidelne hral. A v Bari by mal," uviedol Juraj Vengloš zo zastupiteľskej agentúry CSM-Agency pre jej web.

Ďalej pokračoval: "Po dlhých a náročných rokovaniach sa stal Noro hráčom Bari. Prichádza do ambiciózneho klubu, ktorého cieľom je návrat do Serie A. Bari má na Nora opciu, ktorú môže uplatniť v prípade postupu do najvyššej talianskej súťaže."





Sedemnásťnásobný slovenský reprezentant Gyömbér figuruje v kádri trénera A-tímu SR Jána Kozáka na blížiace sa dva zápasy doma proti Slovinsku (hrá sa 1. 9. o 20.45 h v Trnave) a v Anglicku (4. 9. o 20.45 h SELČ v londýnskom Wembley) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018.

Účastník vlaňajších majstrovstiev Európy vo Francúzsku už na klubovej úrovni ako hráč AS Rím hosťoval v talianskej Pescare i v ruskom tíme Terek Groznyj, v doterajšej seniorskej hráčskej kariére účinkoval aj v Banskej Bystrici a ďalšom talianskom klube Catania. Športový riaditeľ Rimanov Monchi sa už pred niekoľkými týždňami vyjadril, že chce Gyömbérovi nájsť nové pôsobisko do konca augusta. Nedávno web gianlucadimarzio.com informoval, že slovenský obranca či defenzívny stredopoliar by mohol zamieriť do rumunského CFR Kluž, napokon však zostal na Apeninskom polostrove.





