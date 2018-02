Gröhling varuje, že budeme musieť EÚ vrátiť milióny eur a adresoval výzvu ministerke Lubyovej

BRATISLAVA 8. februára (WebNoviny.sk) - Tímlíder strany Sloboda a Solidarita (SaS) pre školstvo Branislav Gröhling vyzval ministerku školstva Martinu Lubyovú, aby bezodkladne venovala svoju pozornosť duálnemu vzdelávaniu.

Minimálny záujem o duálne vzdelávanie

„Projekt duálneho vzdelávania nás stál 44 miliónov eur. Na počiatku sa mu venovala veľká pozornosť a jeho cieľom mala byť podpora a pozdvihnutie odborného školstva. Realita je taká, že o duálne vzdelávanie je minimálny záujem, zapojili sa doň sotva tri percentá študentov. Slovensku hrozí, že bude musieť vrátiť Európskej únii desiatky miliónov eur, ak v duálnom vzdelávaní nebude do roku 2020 zapojených 12 000 študentov, pričom v súčasnosti je ich len približne 2500,“ upozornil Gröhling. Agentúru SITA informovala hovorkyňa SaS Katarína Svrčeková.





Podľa opozičného poslanca vláda systém duálneho vzdelávania v podstate len odkopírovala od Švajčiarska a Nemecka a zaviedla ho na Slovensku bez ohľadu na lokálne špecifická či potreby slovenských škôl a žiakov. Dodatočné projekty ako akési Duál pointy v krajských mestách podľa Gröhlinga problém nevyriešia.

SaS pripravila do parlamentu novelu

„Duálne vzdelávanie nefunguje z viacerých dôvodov. Po prvé, školy, ktoré sa zapoja do duálneho vzdelávania, prídu o peniaze, pretože sa im zníži normatív na žiaka. Po druhé, žiaci sa môžu zapojiť do duálneho vzdelávania len v prvom ročníku, čiže v čase, keď ešte nepoznajú dobre svoj odbor, nemusia si byť istí, či chcú praxovať alebo či nezmenia odbor. Po tretie, zamestnávateľov a hlavne malých a stredných podnikateľov odrádza komplikovaná byrokracia a podmienky, ktoré musia splniť. Po štvrté, mnohé školy si vedia vybaviť prax u zamestnávateľa aj mimo systému duálneho vzdelávania,“ vymenoval nástrahy tímlíder SaS pre školstvo.

SaS pripravila do parlamentu novelu duálneho vzdelávania. Medzi hlavné zmeny patrí napríklad zrušenie krátenia normatívu školám, ktoré sú zapojené do duálneho vzdelávania či zjednodušenie zapojenia zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania.

