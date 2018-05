Grendel viní ministerstvo vnútra, že zahmlieva informácie o únose Vietnamca vládnym špeciálom

BRATISLAVA 11. mája (WebNoviny.sk) – Opoziční poslanci dnes požiadali o zvolanie mimoriadnej schôdze Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Ministerka vnútra Denisa Saková má na nej poslancom podať informácie k zapožičaniu lietadla delegácii Vietnamskej socialistickej republiky v roku 2017.

Koalícia zablokovala návrh Grendela

Podľa poslanca NR SR za hnutie OĽANO Gábora Grendela ministerstvo vnútra už niekoľko týždňov zahmlieva informácie o únose Vietnamca pomocou nášho vládneho špeciálu.



"Môže ministerka Saková vylúčiť, že bol unesený občan na palube slovenského lietadla? Predložila vietnamská strana akýkoľvek dôkaz, že sa Trinh Xuan Thanh dostal do vlasti inak, ako zneužitím našej letky?" pýta sa Grendel, ktorý na schôdzi národnej rady navrhol zaradiť do programu bod, pri ktorom by poslanci o tejto medzinárodnej kauze mohli diskutovať.

Koalícia však jeho návrh zablokovala. Opozícia sa pokúsi rovnaké otázky položiť ministerke Sakovej na výbore pre obranu a bezpečnosť.

Zaparkované auto pri hoteli Bôrik

Nemecké médiá informovali, že s podozrivými vietnamskými únoscami sa na Slovensku stretol aj vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák. Nemci sa pýtajú, či Slováci pomáhali Vietnamcom v záverečnej fáze únosu, keď bolo treba prepraviť uneseného z Európy do Vietnamu.

Tri dni po únose 26. júla 2017 odcestovalo niekoľko podozrivých prenajatým autom z Prahy. Podľa údajov GPS stálo auto zaparkované pri bratislavskom hoteli Bôrik. Hotel podlieha správe slovenskej vlády. V deň, keď tam podozriví parkovali, sa na Bôriku konalo pracovné stretnutie vysokopostavených vietnamských a slovenských politikov.

Na stretnutí sa zúčastnil aj vietnamský minister verejnej bezpečnosti To Lam a generál Hung, hlavný podozrivý a údajný vodca únosu. Slovensko poskytlo vietnamskej delegácii slovenský špeciál a sú podozrenia, že Trinh Xuan Thanh bol unesený práve slovenským špeciálom, ktorý Vietnamci použili na cestu do Moskvy.

