Grécka vláda zakázala školské výlety do zahraničia, nechce „traumatizovať“ žiakov zo znevýhodnených rodín

ATÉNY 5. januára (WebNoviny.sk) — Grécka vláda zakázala stredoškolákom školské výlety do zahraničia. Svoj krok zdôvodnila tým, že nechce traumatizovať žiakov, ktorých rodiny by si to finančne nemohli dovoliť.

Ministerstvo školstva uviedlo, že zákaz sa vzťahuje len na zahraničné výlety za kultúrnym a vzdelávacím účelom. Tradičné koncoročné výlety, ktoré sa organizujú len pre zábavu, zakázané nie sú.





Ministerstvo vo štvrtkovom stanovisku uviedlo, že k rozhodnutiu dospelo po tom, ako si uvedomili, že mnoho gréckych rodín si nemôže dovoliť financovať zahraničné vzdelávacie exkurzie svojich detí. Školy namiesto toho vyzvali, aby organizovali viacej takýchto výletov v rámci krajiny.

Hoci vláda zákaz v tichosti zaviedla už na jar, sprísnila ho len nedávno. Grécko stále bojuje s hospodárskou krízou a rozpočty mnohých rodín sú tak obmedzené.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.