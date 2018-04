Graňák v reprezentácii dýcha na krk rekordérovi Šatanovi, skúsený obranca vychválil aj Sekeru

POPRAD 18. apríla (WebNoviny.sk) - V súčasnej slovenskej hokejovej reprezentácii je viacero skúsených tridsiatnikov, ale len jeden z nich má toľko štartov v národnom drese, že dýcha na chrbát rekordérovi Miroslavovi Šatanovi.

Obranca Dominik Graňák (34) sa objavil v utorok popoludní v Poprade, aby posilnil výber Craiga Ramsayho v príprave na majstrovstvá sveta v Dánsku (4.- 20. 5.).

Ak sa tam dostane, zažije svoj dvanásty svetový šampionát a v počte reprezentačných zápasov môže prekonať súčasného generálneho manažéra reprezentácie Šatana. Ten kraľuje historickému poradiu so 183 zápasmi v drese Slovenska, Graňák ich má na konte 179.

"Byť v spoločnosti Mira Šatana, už to samo osebe je veľká vec. Porovnávať však náš počet reprezentačných štartov na pozadí úspechov, ktoré on v hokeji dosiahol, to sa nedá. Samozrejme, odohrať toľko zápasov v reprezentačnom tíme nie je bezvýznamná štatistika. Oveľa väčšiu cenu má pre mňa to, že som bol v reprezentácii aj v roku, keď sme dosiahli medailový úspech," skonštatoval Dominik Graňák, vicemajster sveta z roku 2012.

Sekeru pozná veľmi dlho

S klubovou sezónou sa rozlúčil pred 9 dňami, jeho Hradec Králové podľahol Třincu (2:4 na zápasy) v semifinálovej sérii play-off v Česku. "Nepotreboval som nič doliečovať, oddýchol som, zariadil nejaké technické veci, Taký normálny posezónny režim," uviedol Graňák.



K reprezentačnému tímu sa pod Tatrami pripojil v rovnaký deň ako aj Andrej Sekera, prvý hráč z NHL, ktorý prišiel posilniť Slovákov pred MS 2018.

Graňák sa pri mene obrancu z Edmontonu bližšie pristavil. "Sekera? Bez debaty, je to veľká posila. Každý, kto sleduje hokej, vie, aký je to hráč. Poznám ho veľmi dlho. Je to maximálny profesionál, všetko berie veľmi zodpovedne. Je to hviezda NHL, ale zároveň zostal pokorný," skonštatoval Graňák.

Štýl trénera Ramsayho mu je blízky

Graňák debutoval na svetovom šampionáte v roku 2004 v Ostrave a odvtedy je takmer rok čo rok minimálne súčasťou prípravy na svetový šampionát. Veľký srdciar sa aj ako skúsený tridsiatnik teší na šampionát ako keby bol jeho prvý.

"Rokmi to už beriem trochu s nadhľadom, čo sa deje okolo nominácie. To však rozhodne neznižuje moju snahu dostať sa na šampionát. Prípravné zápasy nie sú na to, aby sme sa v nich šetrili, ale zabojovali o nomináciu. Dôležité je, aby sme si osvojili hernú filozofiu a štýl, s ktorými chceme hrať na majstrovstvách sveta. Teší ma, že teraz hráme pod trénerom Ramsayom. Jeho štýl mi je blízky, snaží sa to robiť profesionálne," pokračoval rodák z Havířova.

Pred súbojmi s Lotyšmi v Michalovciach (20. 4.) a Poprade (21. 4.) podotkol: "Sú to veľmi kvalitní hokejisti, ich hokej sa podobá ruskému. Sú kreatívni a neboja sa hrať. Nepatria síce do absolútnej špičky, ale dokážu potrápiť úplne všetkých."

Nechce porovnávať olympiádu a šampionát

Graňák tento rok zažil premiéru na zimných olympijských hrách, v kórejskom Pjongčangu sa hralo bez hráčov z NHL a Slováci tam nepostúpili do štvrťfinále. Čoskoro na majstrovstvách sveta sa predstaví vyššia herná kvalita. Prídu tam aj hokejisti z tímov, ktoré si nevybojovali postup do play-off v najznámejšej zámorskej profilige na čele s víťazom kanadského bodovania tzv. regular season, Kanaďanom Connorom McDavidom.

"Olympiáda a majstrovstvá sveta? Nechcem to príliš porovnávať. Olympijské hry boli pre mňa zaujímavé už len tým, že som sa tam dostal prvýkrát a sú len raz za štyri roky. Samozrejme, vnímam, že kvalita jednotlivcov bude tento rok na majstrovstvách sveta vyššia, keďže tam budú hráči z NHL. Čo sa však týka prestížne turnaja, olympijský je pred svetovým šampionátom," dodal Graňák.

Zdroj: WebNoviny.sk