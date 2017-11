Good Angels zdolali Krasnojarsk a zaistili si postup do ďalšej fázy Európskeho pohára FIBA

KOŠICE 22. novembra (WebNoviny.sk) - Basketbalistky Good Angels Košice v stredu doma zvíťazili nad hráčkami Krasnojarska 77:61 a zaistili si postup do ďalšej fázy Európskeho pohára FIBA žien 2017/2018.

Košičanky vstúpili do zápasu ideálne, keď si v prvej štvrtine vypracovali 14-bodový náskok. Hostky však v druhej časti prevzali iniciatívu a do polčasovej prestávky znížili manko na 5 bodov. Po obrátke však opäť dominovali zverenky trénera Petra Jankoviča. Rozhodujúci náskok si Good Angels vypracovali v tretej desaťminútovke, ktorú ovládli 21:8.

Najlepšou strelkyňou duelu sa stala v drese domácich Američanka Darxia Morrisová, ktorá nazbierala 18 bodov. Košice sa na záver skupinovej fázy predstavia 29. novembra od 17.00 h v slovenskom derby v Ružomberku, kde budú na diaľku bojovať s tureckým Mersinom o konečné prvé miesto v tabuľke "béčka".

Európsky pohár FIBA 2017/2018

B-skupina



Good Angels Košice (SR) – Jenisej Krasnojarsk (Rus.) 77:61 (28:14, 12:21, 21:8, 16:18)



Zostava a body Košíc: Morrisová 18, Jurčenková 14, M. Páleníková 10, Petersová 8 (10 doskokov), Z. Žirková 6 (Stehlíková 6, Deptová, Bálinotvá a Šarauskaite po 5, A. Theiner 0)

Najviac bodov Krasnojarska: Monroeová 15. Svaryte 12, Marčenková 9



TH: 5/1 – 20/13, fauly: 23 – 21, trojky: 8 – 4

Tabuľka B-skupiny



1. Mersin Büyüksehir Belediyesia 5 4 1 372:322 9 – istý postup

2. Good Angels Košice 5 4 1 380:337 9 – istý postup

3. Jenisej Krasnojarsk 5 2 3 330:343 7

4. MBK Ružomberok 5 0 5 265:345 5

Hlasy

zdroj: RTVS



Peter Jankovič (tréner Good Angels Košice): „Potrebovali sme zvíťaziť a šestnásť bodov je pre nás výborných. Mohlo to byť aj lepšie, no dosť našich striel sme nepremenili. Dievčatám patrí všetka česť, pretože v prvej štvrtine hrali fantasticky. Potom sme sa začali trápiť, ale stále sme viedli. Prišla vynikajúca tretia štvrtina a v nej sme súpera zničili. Zaslúžene sme dnes zvíťazili, dievčatá podali zodpovedný výkon.“



Marta Páleníková (hráčka Good Angels Košice): „Nebolo to až tak jednoduché, ako to možno vyzeralo. Rusky sú dobré strelkyne a trojkami sa mohli dostať späť do duelu. Mentálne sme to zvládli a tešíme sa z triumfu. V obrane sa nám darilo, to bol kľúč k úspechu. V druhej štvrtine sme síce na chvíľu mentálne padli, ale dôležité bolo, že sme sa vrátili späť do duelu.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.