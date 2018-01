Good Angels Košice vyhrali Slovenský pohár, päť sekúnd pred koncom rozhodla Jurčenková

PIEŠŤANY 21. januára (WebNoviny.sk) - Hráčky Good Angels Košice triumfovali v Slovenskom pohári basketbalistiek 2018. V nedeľňajšom dramatickom finále zdolali domáce Piešťanské Čajky 62:61.

Hostiteľky nezvládli záver zápasu, štyri minúty pred koncom viedli o šesť bodov. Piešťany ako organizátor trojdňového turnaja neobhájili minuloročný triumf, vtedy vo finále zvíťazili práve nad Košičankami.





Hrdinkou hostí sa stala Anna Jurčenková, ktorá päť sekúnd pred koncom duelu zariadila víťazstvo, celkovo nazbierala 18 bodov. Košičanky ovládli Slovenský pohár trinástykrát v histórii.

Slovenský pohár žien v basketbale

finále



Piešťanské Čajky – Good Angels Košice 61:62 (17:15, 15:18, 18:12, 11:17)



Zostavy a body:

Piešťany: Zohnová 13, Mikulášiková, Bartáková, T. Páleníková a Podrugová po 10 (Slamová a Smithová po 4, Jakubcová, Dudášová a Kašpárková po 0)

Košice: Jurčenková 18, Žirková 9, Morrisová 6, Petersová 5, M. Páleníková 0 (Bálintová 11, Šarauskaite 6, Stehlíková 4, Sverrisdóttirová 2, Deptová 1)



TH: 11/10- 20/13 , fauly: 22 – 20, trojky: 3 – 1, rozhodovali: Tomašovič, Ženiš a Metejčík

Hlasy

zdroj: slovakbasket.sk



Martin Pospíšil (tréner Piešťan): „Momentálne to po zápase veľmi mrzí. Boli sme blízko k obhajobe, ale v závere sme sa dopustili chýb, ktorých sme sa nemali dopustiť. Šport, basketbal a život je o chybách, tie chyby sa trestajú. My sme boli potrestaní tým, že sme stratili Slovenský pohár. Dôležité je tiež povedať to, že som hrdý na dievčatá. Odviedli maximum a je iba škoda, že chýbala tomu víťazná bodka.“



Lenka Bartáková (hráčka Piešťan): „Čo povedať po takom zápase, koncovku sme určite nezvládli. Nebolo to o súperovi alebo o rozhodcoch, ale bolo to len o nás. Koncovky musíme hrať viac skúsene, viac si veriť. Myslím si, že nerozhodli posledné sekundy, ale to, že sme stratili v priebehu dvoch minút náskok piatich bodov.“



Peter Jankovič (tréner Košíc): „Ja si myslím, že rozhodlo šťastie. Možno si Piešťany zaslúžili dnes viac vyhrať pohár. Som hrdý na dievčatá, že to nezabalili a za nepriaznivého stavu stále bojovali. Aj so šťastím sme dokázali zápas otočiť. Som rád, že sme to zvládli, aj keď najtesnejším možným rozdielom. Víťazstvo je však naše, pohár je naspäť v Košiciach.“



Barbora Bálintová (hráčka Košíc): „Bolo to pre nás veľmi cenné víťazstvo, pretože Piešťany hrali veľmi dobre – ako už hrali aj v stredu, keď nás zdolali. V štvrtej štvrtine to vyzeralo, že sa to zopakuje, ale našťastie sme sa zomkli, v dôležitých momentoch sme dali body a zvrátili sme zápas.“

