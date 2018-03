Good Angels Košice obhájili titul vo Východoeurópskej lige basketbalistiek

RIGA 18. marca (WebNoviny.sk) - Úradujúci majster SR Good Angels Košice obhájil prvenstvo vo Východoeurópskej lige basketbalistiek 2017/2018. V nedeľňajšom finále zdolali domácu Rigu 74:71 na záverečnom turnaji Final Four v Lotyšsku.

Zverenky trénera Petra Jankoviča pritom ešte minútu a pol pred koncom stretnutia zaostávali o tri body. Vzápätí však kapitánka GA Zuzana Žirková skórovala za tri body a sekundu pred koncom ďalšou trojkou rozhodla Darxia Morrisová. Košičanky ovládli tohtosezónnu edíciu EEWBL bez jediného zaváhania.

EEWBL - Final Four

Riga

Good Angels Košice (SR) - TTT Riga (Lot.) 74:71 (19:18, 20:24, 16:14, 19:15)

Zostava a body Košíc: Morrisová 18 (3 trojky), Petersová a Jurčenková po 13, Žirková 11, M. Páleníková 4 (Bálintová 11, Stehlíková a Šarauskaite po 2, Deptová 0)

Najviac bodov Rigy: Malottová 23 (4 trojky), Basková 16, Peddyová 12

TH: 12/10 - 20/17, fauly: 21 - 18, trojky: 6 - 10

Hlas (zdroj SITA):

Peter Jankovič (tréner Košíc): "Myslím si, že sme podali veľmi kvalitný a koncentrovaný výkon. Riga je doma veľmi silná. Vedeli sme, že nás čaká náročný zápas. Celý duel sme ich nepustili do väčšieho náskoku, nikdy to nebolo o viac ako dva body. Keď sme zápas preklopili na našu stranu, pomohlo nám to aj psychicky. Posledná strela bola aj o šťastí, ale platila a som rád, že sme to zvládli."