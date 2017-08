Gombos viedol nad Troickým 2:1 na sety, ale na US Open po päťsetovej bitke končí

NEW YORK 30. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenský tenista Norbert Gombos v stredu prehral s rovnako nenasadeným Srbom Viktorom Troickým za 176 minút tesne 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 3:6 v stretnutí 1. kola dvojhry mužov na záverečnom štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V piatom sete vyrovnal z 0:3 na 3:3

V piatom sete síce Gombos sľubne vyrovnal z 0:3 na 3:3, ale záver patril skúsenejšiemu Troickému. Duel odložili z utorka pre dážď. SR už nemá zastúpenie v singli mužov: v pondelok tzv. lucky loser z kvalifikácie Lukáš Lacko podľahol Francúzovi Benoitovi Pairovi za 95 minút 3:6, 2:6, 6:7 (5).

Dvadsaťsedemročný galantský rodák Gombos, 84. v singlovom renkingu ATP, čo je tri priečky pod jeho osobným rekordom, čelil niekdajšiemu 12. mužovi svetového rebríčka Troickému (52.) prvý raz v kariére.

Musí si počkať na premiérový zápasový úspech v hlavnej súťaži dvojhry na veľkej štvorke. V 1. kole prehral aj pri svojom nedávnom absolútnom seniorskom debute v "main draw" na Majors v júli na Wimbledone na tráve v Londýne, a to s Talianom Andreasom Seppim.

Prvý päťsetový súboj Gombosa v kariére

Gombos absolvoval svoj prvý päťsetový súboj v kariére. Troického štatistika v "maratónoch" teraz je 19:14, pričom v tejto sezóne zvládol všetky štyri. V 2. kole ho vyzve taliansky kvalifikant Stefano Travaglia (144.), ktorý v derby nečakane premohol Fabia Fogniniho nasadeného ako dvadsiateho druhého - 6:4, 7:6 (8), 3:6, 6:0.





Zverencovi Ladislava Simona v rámci projektu NTC Gombosovi sa séria letných severoamerických "hardových" podujatí príliš nevydarila.

V Montreale sa síce kvalifikoval, ale potom sa lúčil v 1. kole a stalo sa mu to aj na challengeri vo Vancouveri takisto v krajine "javorového listu" a naposledy v americkom Winstone-Saleme. Z lokality Flushing Meadows si odnáša 10 bodov do počítačového poradia a štartovné 50 000 amerických dolárov pred zdanením.

US Open - dvojhra mužov - 1. kolo:

za 176 minút

