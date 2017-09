Gombos pre Slovensko získal prvý bod v Davis cupe, so súperom stratil jeden set

BRATISLAVA 15. septembra (WebNoviny.sk) - Líder domácich Norbert Gombos zvíťazil za 123 minút 6:2, 6:2, 3:6, 6:4 nad dvojkou hostí Hubertom Hurkaczom v úvodnej z dvoch piatkových dvojhier v rámci bratislavského stretnutia Slovensko - Poľsko na antuke pod odtiahnutou strechou Aegon arény NTC v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny Davisovho pohára tenisových reprezentačných družstiev mužov (15. - 17. septembra).

Premiérový súboj

Dvadsaťsedemročný galantský rodák Gombos figuruje na 85. priečke v singlovom renkingu ATP. Dvadsaťročnému Hurkaczovi patrí 411. miesto, ešte nebol nad 299. pozíciou. Bol to premiérový vzájomný súboj. Gombos teraz má v Davis Cupe štatistiku 3:8, z toho vo dvojhre 3:7, Hurkacz 1:6 (štvorhru nikdy nehral).





V tento deň sa ešte predstavia dvojka tímu SR Andrej Martin a jednotka "orlice" Kamil Majchrzak. Kapitáni Miloslav Mečíř a Radoslaw Szymanik nahlásili na sobotňajšiu štvorhru (15.00 h) páry Martin, Igor Zelenay a Mateusz Kowalczyk, Lukasz Kubot. V nedeľu znova od 15.00 h podľa tradičného scenára MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) najprv budú hrať Gombos a Majchrzak a následne Martin s Hurkaczom. Počas víkendu sa však môžu udiať zmeny na základe uváženia šéfov realizačných štábov. V družstve Slovenska je aj Jozef Kovalík.

Bombový servis

"Hurkacza som videl hrať veľmi dobre na turnajoch a vedel som, že má ´bombový ´servis. Nečakal som teda, že v prvých dvoch setoch to bude natoľko hladké. Ja som v nich však predvádzal to, čo som mal, počínal som si agresívne a podržal som to, keď bolo treba," povedal Gombos pre RTVS.





"V treťom sete som trošku ´vytuhol´ po dlhšej prestávke a on začal veľmi dobre podávať, vo štvrtom rovnako. Bol som teda rád, že som ho v ňom brejkol. Škoda tej drámy na konci, mal som to ukončiť za stavu 5:3, ale on vtedy zahral dobre, taký je tenis... Dôležité vtedy bolo, aby som si zachoval koncentráciu. Trošku som mal z toho náporu súpera od tretieho setu obavy, lebo jemu to začalo ísť lepšie na servise a aj celkovo sa zdvihol, chodil do mojich druhých podaní, zbytočne som sa ocital pod tlakom. Od štvrtého setu som však opäť dominoval," dodal Gombos.

Gombos zaostal na esá

Víťaz mal pomer "winnerov" a nevynútených chýb 31:26, zdolaný 20:18. Slovák premenil 7 z 13 brejkbalov, Poliak 3 zo 4. Gombos zaostal na esá 5:7, ale Hurkacz spáchal 15 dvojchýb v porovnaní s 2.

V SR sa hrá na základe pravidla o reciprocite. Finalista Davis Cupu 2005 Slovensko spadlo do tejto časti "pavúka" februárovou nečakanou domácou prehrou 1:3 s Maďarskom v rozhodujúcom 2. kole príslušnej regionálnej zóny. Slováci sú v "II. lige" sústavne od sezóny 2007. Medzičasom 5-krát neúspešne hrali o postup (2007 Kórejská republika, 2008 Srbsko, 2014 USA, 2015 Poľsko, 2016 Austrália) a v piatich prípadoch odvrátili zostup do II. skupiny euroafrickej zóny (2009 Macedónsko, 2010 Bielorusko, 2011 Ukrajina, 2012 Portugalsko, 2013 Švédsko), teraz podstupujú šieste záchranárske práce, prvé po štyroch rokoch.

Slovensku patrí 25. pozícia

Slovensko sa nachádza na 25. pozícii v daviscupovom renkingu krajín ITF. Poľsko figuruje na poslednom 133. mieste, čo vyvstalo zo súboru trestov za neregulárne rýchly povrch vlani v marci v Gdansku proti Argentíne: odrátali mu 2000 bodov, s nimi by bolo na 20. priečke.

V doterajšej daviscupovej histórii sa slovenský tím stretol s poľským dva razy. V septembri 1996 v II. skupine euroafrickej zóny v Trnave zvíťazili domáci 4:1, v septembri 2015 Slováci prehrali v Gdyni v play-off o svetovú skupinu 2:3. Poliaci od spomenutého predvlaňajšieho triumfu nad Slovákmi inkasovali tri prehry za sebou. Postupne nestačili v osemfinále elitnej šestnástky na Argentínu (bol to ich debut vo svetovej skupine), prehrali s Nemcami v baráži a vo februári podľahli Bosniakom v 1. kole I. skupiny euroafrickej zóny.

DAVISOV POHÁR

(15. - 17. septembra, Bratislava, antuka v Aegon aréne NTC)

Vynútil súperovu chybu

Hurkacz v otváracom geme spáchal dve dvojchyby a Gombos si stupňovaným tlakom zakončeným bekhendovým krosom dodal brejkbal, ale zostalo pri ňom. Poliak sa dostal z ťažkostí na servise aj v tretej hre, v ktorej preklopil z 0:30. Slovák vyrovnal na 2:2 cez nepríjemných 30:30.

Na príjme v piatom geme si sériou dostatočne dlhých a razantných bekhendov vynútil súperovu chybu, ten si proti brejkbalu pomohol podaním. Následne Hurkacz síce vyhodil forhend spod tlaku, ale zvládol reparát. Dovedna už štvrtou dvojchybou sa však vystavil tretej hrozbe v tejto hre a poslal do siete nestihnutý bekhend - 2:3 a bez šance aj 2:4. Gombos hral agresívne, presne a pokojne.

Bod zo servisu

Navyše, Hurkacz dvoma dvojchybami za sebou klesol na 0:30 v siedmom geme a pri skóre 15:40 nezvládol príliš ambiciózny forhend. Unáhlenosť akoby prezrádzala aj frustráciu z vývoja. Gombos sa potom dopodával cez 15:30, k tomuto stavu protom viedol dosť sporný verdikt v jeho neprospech. Set ukončil bodom priamo zo servisu.

Povzbudenému, rozbehnutému a uvoľnenému Gombosovi skvele vyšiel vstup do druhého dejstva. Hurkacz za stavu 30:15 spáchal dve dvojchyby v rade (mal ich na konte už osem) a Slovák zaúradoval nekompromisným forhendom - 1:0 a bez problémov na nulu 2:0. Zápas sa po relatívne obojstranne zviazanej úvodnej štvrťhodine - dvadsaťminútovke postupne menil na klasickú jednosmerku.

Diktoval tempo

Poliak ukončil šnúru gemov Slováka na hodnote sedem. Gombos kontroval na 3:1, hoci Hurkacz sa na príjme premiérovo dopracoval aspoň k zhode (z pôvodného manka 0:40). Poliak pekným bekhendom popri čiare upravil na 2:3 a aktívnym prejavom si vybudoval náskok 30:0 na returne. Slovák včas zastavil tento nápor, krásna bola najmä bekhendová krížna kontra.

Gombos sa po náznaku útlmu "poistkovo" presadil na príjme, a to z 0:40. Precíznym bekhendovým krosom navodil zhodu, pri nej bol účinný jeho forhendový stopvolej z kvalitne vynútenej pozície a nasledoval parádny bekhend popri čiare po diktovaní tempa. Potom sa Slovák dopodával k zisku druhého setu, opäť to zavŕšil priamo servisom - 6:2, 6:2.

Skvostný lob

Domáci hráč sa predsa len nevyhol zásadnejšiemu zaváhaniu. Lacnou forhendovou chybou spredu spadol na 15:40 a Hurkacz ponúkol víťazný return, viedol 2:0. Nemohol si však dovoliť dve dvojchyby v treťom geme - 1:2 a čoskoro 2:2 (osem fiftínov Slováka bez prerušenia). Poliak napriek tomu vycítil príležitosť a favorit trochu zneistel. V šiestej hre inkasoval ďalší brejk, hoci z 15:30 predviedol priebežný obrat na 40:30. Nevyhol sa ani skóre 2:5, akokoľvek mal nádejných 30:0 na returne. Aspoň prinútil súpera ešte ísť podávať.

Hurkacz začal dvojchybou, už 13. v dueli. Vzápätí nemal na vstúpený bekhend popri čiare. Gombos tesne netrafil bekhendové krížne obhodenie z behu a pokazil defenzívny forhend. Vtedy Slovák vytiahol skvostný lob. Poliak sa zachránil servisom - zhoda. Hurkacz potom zlyhal pri hrateľnom bekhende, ale šikovne zvládol zmenu rytmu po súperovom prasiatku. Gombosovi dodal tretiu možnosť rivalov bekhend za, súper sa vymanévroval gurážnym postupným útokom. Esom si nastavil setbal, jeho obranný slajz nedopadol do dvorca, čiže zhoda číslo štyri. Po nej esom druhý setbal a postačujúci forhendový útok do protipohybu.

Predviedol krížny bekhend

Gombos sa vo štvrtej časti držal vpredu, ale pozviechaný Hurkacz odpovedal, evidentne si už viac veril - 2:2 v podstate bez zápletky. Slovák na podaní v piatom geme klesol chybami na 0:30, vtedy pritlačil a posunul sa na 3:2, zavŕšil to vstúpeným obehnutým forhendom. Gombos napokon pridal ďalšie štyri fiftíny v rade - Hurkacz sa na servise vyhádzal, pri stave 0:40 prepálil forhend.

Slovák vzápätí suverénne zvýšil na 5:2, za zhruba štvrť hodiny (drvivých 12:1 na jednotlivé body v tejto pasáži) zlomil Poliakov vzdor, ktorý pred týmto štádiom vyznieval na zdvihnuté obočie a preventívnu kontrolu štatistík oboch v päťsetových súbojoch. Hurkacz s prehľadom upravil na 3:5 a Gombosov divoký forhend zblízka znamenal 0:30. Smeč do siete vtedy bol absolútne nevhod - 0:40. Slovák predviedol priebojný krížny bekhend, ale pri druhom brejkbale bol bez šance proti prasiatku, viedol už iba 5:4. Hurkacz za stavu 15:15 urobil svoju 15. dvojchybu, dal na 30:30 priamo podaním. Vzápätí však iba bezmocne položil rám na krížny forhend a pri mečbale sa prizeral forhendovému obhodeniu.

