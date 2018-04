Gombos nevzal Džumhurovi ani set, Slovensko v Davis Cupe prehráva 0:1

BRATISLAVA 6. apríla (WebNoviny.sk) - Domáca dvojka Norbert Gombos prehrala s jednotkou hostí Damirom Džumhurom za 69 minút 4:6, 1:6 v úvodnej piatkovej dvojhre v rámci bratislavského stretnutia Slovensko - Bosna a Hercegovina na antuke pod zatiahnutou strechou Aegon arény NTC v Bratislave v rozhodujúcom 2. kole I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018 tenisových reprezentačných družstiev mužov (6. - 7. apríla).

Za stavu 1:0 pre hostí sa ešte v piatok bratislavským fanúšikom predstavia prvý singlista hostiteľov Martin Kližan proti druhému hráčovi výberu z Balkánu Mirzovi Bašičovi.

Gombosov "blbý" gem

Momentálne až piaty najlepší slovenský singlista Gombos (147. v rebríčku ATP) urobil v zápase priveľa chýb, ktoré plynuli z jeho útočnej a často netrpezlivej hry. Džumhur (32. v renkingu), ktorý patrí do širšej svetovej špičky, sa mohol oprieť o kvalitné podanie a presnú hru z kontrolovanej defenzívy. Predviedol aj pestrejší herný repertoár, často si pomohol účinnými "kraťasmi". S blížiacim sa koncom zápasu ťažil neskorší víťaz aj z čoraz väčšieho sebavedomia.



"Začal som veľmi dobre, vyhrával som aj ťažké a dlhé výmeny. Bohužiaľ, za stavu 4:4 prišiel jeden ´blbý´ gem, keď som urobil tri nevynútené chyby a potom sa to celé otočilo. Súper vzápätí dobre zaservoval a v druhom sete už dominoval. Tlačil ma, držal dĺžku úderov, nedokázal som na neho vyvinúť dostatočný tlak. Rovnako veľa toho vybehal, vrátil mi loptičky aj z pozícií, keď to za normálnych okolností už má byť víťazný úder pre mňa. Nepomohol som si ani prvým podaním, nemal som šancu," povedal Norbert Gombos pre RTVS.

Dvadsaťsedemročný Gombos v bilancii proti 25-ročnému Džumhurovi zaostáva už 2:4. Uspel ešte v sezóne 2014 na halovom "hardovom" challengeri práve v Bratislave (6:3, 6:2) a potom v roku 2015 v kvalifikácii na antuke v nemeckom Hamburgu (3:6, 6:3, 6:4).

Premiéra Dominika Hrbatého

Stretnutie Slovensko - Bosna a Hercegovina je aj premiéra Dominika Hrbatého v pozícii daviscupového kapitána. Hrbatého v novembri zvolil do funkcie výkonný výbor Slovenského tenisového zväzu (STZ). Jeho predchodca Miloslav Mečíř sa po 24 sezónach zo zdravotných dôvodov neuchádzal o obnovenie platnosti zmluvy.

Sobotňajší program v bratislavskom NTC sa začne o 14.00 h štvorhrou, na ktorú kapitáni Dominik Hrbatý, resp. Tomislav Brkič (z pozície tzv. hrajúceho) nahlásili páry Andrej Martin, Igor Zelenay a Mirza Bašič, Tomislav Brkič. V domácom kádri je i Jozef Kovalík, v iba štvorčlennej nominácii hostí aj Nerman Fatič. Šéfovia realizačných štábov majú nárok na zmeny, týka sa to aj sobotňajších dvojhier Kližan - Džumhur a Gombos - Bašič.

Povolených päť hráčov namiesto tradičných štyroch je experimentálna novinka v rámci navrhovanej reformy MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). K zmenám patrí aj scenár v podobe dvoch dvojhier v prvý deň a štvorhry a zostávajúcich dvoch dvojhier v druhý deň a skrátenie zápasov z troch získaných setov na dva. Opatrenia sa minimálne na túto sezónu netýkajú svetovej skupiny DP.

Stav stretnutia rozhodujúceho 2. kola play-off I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018 tenisových reprezentačných družstiev mužov (6. - 7. apríla, Bratislava, antuka pod zatiahnutou strechou v Aegon aréne NTC): SLOVENSKO - BOSNA A HERCEGOVINA 0:1 po piatkovej I. dvojhre Norbert Gombos - Damir Džumhur 4:6, 1:6 za 69 minút (36, 33)

I. set

Úvodný gem pri podaní Gombosa naznačil, že na pomalej antuke to môže byť boj o každú loptičku. Nebola to pravda. Favorizovaný Džumhur už v tretej hre prvýkrát brejkol svojho slovenského súpera, keď zahral parádny víťazný bekhend z defenzívy do odkrytej časti kurtu.

Reakcia Gombosa bola rýchla, rebrejkom okamžite vyrovnal na 2:2. Súpera si pritiahol k sieti a potom ho obhodením donútil k chybe. Koncovka setu však vyznela pre Bosniaka. Za stavu 4:4 mu slovenský súper pomohol k brejku troma nevynútenými chybami a vzápätí Džumhur dopodával set na 6:4. Premenil druhý setbal po pridlhom forhende protivníka.

II. set

Ani úvod druhého setu nezastihol slovenského tenistu v pohode. Gombos dvojchybou premenil Džumhurovi brejkbal a ten vzápätí na trikrát potvrdil zisk súperovho podania

na 2:0. Neskôr Džumhur zvýšil aj na 3:0, keď Gombos nevyužil stav 40:15 pri svojom podaní, v závere gemu opäť "spáchal" dvojchybu. Jedinú hru v druhom sete Gombos získal za stavu 0:4 a zabránil tak nepopulárnemu "kanáru".

Za stavu 1:5 Gombos ešte skúšal zabojovať, ale chýbal mu pokoj na rakete. Pri mečbale opäť urobil dvojchybu, rovnako ako aj dvakrát predtým pri brejkových možnostiach Džumhura. V celom stretnutí slovenský tenista predviedol 31 nevynútených chýb, popri 10 na strane súpera. Džumhur využil 5 z 9 možností na brejk, Gombos jednu z dvoch.

Zostávajúci program:

Piatková dvojhra:

Martin Kližan - Mirza Bašič

Sobota (štvorhra a dve dvojhry postupne od 14.00 h):

Andrej Martin, Igor Zelenay - Mirza Bašič, Tomislav Brkič

Martin Kližan - Damir Džumhur

Norbert Gombos - Mirza Bašič

Kádre:

SLOVENSKO

Andrej Martin (118. vo svetovom rebríčku ATP vo dvojhre, 704. vo štvorhre)

Martin Kližan (130. / 417.)

Jozef Kovalík (138. / 245.)

Norbert Gombos (147. / 686.)

Igor Zelenay (- / 105.)

Realizačný tím - kapitán: Dominik Hrbatý, tréner: Tibor Tóth, kondičný tréner: David Olasz, lekár: Roman Fano, fyzioterapeuti: Milan Gašpárek, Róbert Bezák, masér: Tomáš Martikán, vypletač: Martin Pisák

BOSNA A HERCEGOVINA

Damir Džumhur (32. / 158.)

Mirza Bašič (95. / 725.)

hrajúci kapitán Tomislav Brkič (253. / 277.)

Nerman Fatič (749. / 835.)

