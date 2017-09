Gombos je pripravený na Davisov pohár, Poliakov však nechce podceniť

BRATISLAVA 14. septembra (WebNoviny.sk) - Norbert Gombos bol predvlani v septembri v Gdyni smutným hrdinom daviscupového stretnutia slovenských tenistov s poľskými v play-off o svetovú skupinu, keď za stavu 2:2 neuspel v záverečnej dvojhre proti Michalovi Przysieznému.





O to väčšia je jeho motivácia pred bratislavským repete - tentoraz v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v I. skupine euroafrickej zóny.

"Tá moja bilancia v Davisovom pohári nie je práve najlepšia. Chcem si ju zlepšiť. Nekladiem síce dôraz na to, že v porovnaní s tým stretnutím som teraz jednotkou kádra, lebo ide o celý tím, ale aj v tejto skutočnosti pre mňa spočíva výzva. Naposledy boli Poliaci v plnej sile, doma a na ´svojom´ povrchu, aj splnili úlohu favorita. Teraz to papierovo vyzerá vzhľadom na všetky okolnosti v náš prospech, azda sa s tým tiež primerane popasujeme. Nesmieme nič podceniť. Súperovi singlisti sú síce na tom rebríčkovo horšie, ale nebude to jednoduché, tlak je na nás," povedal 27-ročný rodák z Galanty Gombos. V DP má skóre 2:8.

Tvrdý povrch mu vyhovuje viac

Momentálne 85. hráč svetového rebríčka ATP Gombos priznal, že ak by si vyberal on, asi by dal prednosť tvrdému povrchu, nie antuke, na ktorej sa bude v Aegon aréne NTC hrať:

"Ten´hard´ by viac vyhovoval aj môjmu turnajovému programu, keďže hneď budúci týždeň na ňom budem hrať vo francúzskom Metz... Aj na antuke však viem zahrať veľmi dobre. Nedá sa povedať, že by nejako prekážala."





Gombos si po štvrtkovom žrebe programu pochvaľoval prípravu aj formu: "Počas týždňa sme na tréningoch odohrali veľa bodov, gemov aj normálne zápasy. Hralo sa mi fajn a tak sa aj cítim. Môžem povedať, že som dobre pripravený. Dúfam, že fanúšikovia prídu v čo najväčšom počte a urobia dokonalú atmosféru."

Slovák nastúpi proti Hurkaczovi

Zverenec Ladislava Simona Gombos bude v piatok od 15.00 h premiérovo v kariére hrať s 20-ročným Hubertom Hurkaczom, ktorý figuruje na 411. mieste v hodnotení, ešte nebol nad 299. priečkou:

"Vždy som začínal, tentoraz som chcel hrať ako druhý. Nevyšlo to, musím sa podľa toho zariadiť. Hurkacza mám nasledovaného z turnajov, má svoje kvality, nebude to ľahký zápas. Súper si počína agresívne, predvádza skôr ´hardový´ tenis, ale už dokázal potrápiť kvalitných hráčov aj na antuke. Budem sa snažiť zahrať čo najlepšie, aby som pre nás získal vstupný bod a priaznivo som nastavil situáciu v súvislosti s naším zotrvaním v tejto skupine."

