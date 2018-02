Goggiová sa hýbala ako samuraj a získala zlato v zjazde, Vonnová má tretiu olympijskú medailu

PJONGČANG 21. februára (WebNoviny.sk) – Talianska reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Sofia Goggiová získala zlatú medailu v zjazde žien na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu.

Dvadsaťpäťročná rodáčka z Bergama zvíťazila s náskokom deviatich stotín sekundy pred Nórkou Ragnhild Mowinckelovou, ktorá v Pjongčangu získala striebro aj v obrovskom slalome. Bronz si vyjazdila skúsená Američanka Lindsey Vonnová.

Goggiová je na seba pyšná

Pre Goggiovú je to prvá medaila spod piatich kruhov na premiérovej olympiáde, na ostatných MS získala bronz v obrovskom slalome.





"Stále si to veľmi neuvedomujem. Myslím si, že mi to dôjde až pri preberaní medaily. Som na seba veľmi pyšná. Dnes sa mi darilo dobre sa sústrediť, hýbala som sa ako samuraj. Zvyčajne som poriadne chaotická, no dnes som od prebudenia dbala na každučký detail. Verila som si a vyšlo to," povedala nová olympijská šampiónka pre Olympijský informačný servis.

Jej rovesníčka Mowinckelová má z Pjongčangu už druhé striebro, prvé si vyjazdila v obrovskom slalome.

Vonnová sa snažila potlačiť emócie

Vonnová sa vo svojej olympijskej rozlúčke dočkala tretej medaily zo ZOH, v minulosti bola zlatá v zjazde vo Vancouveri 2010 a v Kanade si vybojovala aj bronz v super G. Soči 2014 vynechala pre zranenie.





"Dala som do toho všetko, no Sofia bola lepšia a zaslúžene zvíťazila. Snažila som sa čo najviac potlačiť emócie, všetko som nechala hore na štarte," poznamenala Vonnová, ktorá mala v cieli podporu svojich sestier Karin a Laury.

"Je niečo úžasné, čo dosiahla. U Lindsey nikdy nemožno povedať, že je koniec, ale pravdepodobne je," povedala Laura Kildowová.

ZOH 2018 v Pjongčangu





ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE



Ženy – zjazd: 1. Sofia Goggiová (Tal.) 1:39,22 min, 2. Ragnhild Mowinckelová (Nór.) +0,09 s, 3. Lindsey Vonnová (USA) +0,47, 4. Tina Weiratherová (Licht.) +0,63, 5. Alice McKennisová (USA) +1,02, 6. Corinne Suterová (Švaj.) +1,07, 7. Breezy Johnsonová (USA) +1,12, 8. Michelle Gisinová (Švaj.) +1,33, … 29. Barbara Kantorová (SR) +6,77, Petra Vlhová (SR) – nedokončila

Zimné počasie ešte bude pokračovať

Pozrite si náš nový Magazín !

Papuče, vankúše a stoličky sa samé upracú. Aj takto sa dá propagovať parkovací systém

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.