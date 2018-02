Girard svoj olympijský debut v Pjongčangu okorenil zlatom

"Myslím si, že si to ešte neuvedomujem, asi mi to bude chvíľu trvať. Teraz si užívam víťazný moment. Som veľmi šťastný za moju rodinu a trénera. Boli to veľmi rýchle preteky, hneď po štarte som prebral iniciatívu, potom sa niečo stalo vzadu. Mojím plánom bolo zostať vpredu a to sa mi perfektne podarilo splniť," povedal Girard podľa olympijského informačného systému.