Generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice v Nitre končí, dočasne ho nahradí Doruciak

NITRA 16. marca (WebNoviny.sk) - Generálny riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra Kamil Koleják vo funkcii končí. Odvolalo ho ministerstvo zdravotníctva 14. marca.

Ako v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková, na základe rozhodnutia Ministerstva zdravotníctva SR bol 15. marca vymenovaný do funkcie generálneho riaditeľa Fakultnej nemocnice Nitra Ľubomír Dorociak, a to na dobu určitú - do obsadenia postu úspešným uchádzačom vo výberovom konaní, najdlhšie však do 14. septembra 2018.





Kamil Koleják bol generálnym riaditeľom nemocnice od 1. novembra 2017, nemocnicu však riadil už aj v minulosti. „Ministerstvo zdravotníctva SR priebežne hodnotí výsledky nemocníc vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a na základe toho realizuje aj opatrenia v oblasti personálnej politiky.

Kamil Koleják ukončil pôsobenie vo funkcii generálneho riaditeľa dohodou, naďalej bude pôsobiť ako prednosta kliniky neurochirurgie,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu zdravotníctva Zuzana Eliášová.

