Gasserová trochu riskovala a vyšli jej všetky triky, na ZOH 2018 v Pjongčangu získala zlato

PJONGČANG 22. februára (WebNoviny.sk) – Rakúska reprezentantka Anna Gasserová získala zlatú medailu v disciplíne big air snoubordistiek na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu. Potvrdila tak pozíciu víťazky kvalifikácie, keď v súčte dvoch najlepších a zároveň rôznych skokov nazbierala 185,00 bodu.

Striebro putuje do USA zásluhou Jamie Andersonovej, bronz si vybojovala Zoi Sadowská-Synnottová z Nového Zélandu. Vo finále big airu chýbala Slovenka Klaudia Medlová, ktorá v pondelkovej kvalifikácii obsadila 23. miesto.





"Nádherná pocit. Všetko mi v tento deň vyšlo. Podarilo sa mi ustáť triky, ktoré som si naplánovala. A stačilo to na zlato. Trochu pri svojich pokusoch riskovala, no riziko stálo za to. Ostatné dievčatá tiež ukázali svoju kvalitu, preto som nechcela ísť na istotu," povedala Gasserová pre Olympijský informačný servis.

ZOH 2018 v Pjongčangu

SNOUBORDING



Ženy – big air – finále: 1. Anna Gasserová (Rak.) 185,00 b, 2. Jamie Andersonová (USA) 177,25, 3. Zoi Sadowská-Synnottová (N. Zél.) 157,50, 4. Reira Iwabučiová (Jap.) 147,50, 5. Sina Candrianová (Švaj.) 140,25, 6. Silje Norendalová (Nór.) 131,50, 7. Juka Fudžimoriová (Jap.) 122,75, 8. Mijabi Onicuková (Jap.) 119,00, … v kvalifikácii: 23. Klaudia Medlová (SR) – nepostúpila do finále

