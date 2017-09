Gašpar reagoval na úniky informácií: Deje sa kriminalizácia politiky

BRATISLAVA 17. septembra (WebNoviny.sk) - Policajný prezident podal trestné oznámenie na inšpekciu pre prípad, že by unikli nejaké informácie z vyšetrovacieho spisu o daňovej kontrole vo firme prezidenta Andreja Kisku,

„Môže to byť dokumentácia aj z policajného spisu, ale prioritne sa domnievam, že sú to dokumenty z finančnej správy. Napriek tomu som to oznámenie urobil, aby sme si interne prešetrili, že čo sa deje,“ povedal prezident Policajného zboru Tibor Gašpar v dnešnej relácii TA3 V politike.

Oslovovaní s rôznymi prísľubmi

„Odsudzujem takéto praktiky, ale mám tak trochu pocit, že sme v spoločnosti vytvorili klímu, že je to v poriadku a je samozrejmé, že sa to môže takto diať,“ povedal Gašpar o úniku informácii o daňovej kontrole. Gašpar tiež uviedol, že si myslí, že zamestnanci policajného zboru, finančnej správy a iných inštitúcií, kde sa pracuje s bankovým a daňovým tajomstvom, sú oslovovaní „ pod rôznymi prísľubmi, či už prísľubom dostať sa na kandidátky do volieb, robiť asistentov, prípadne funkcionárov v tých inštitúciách“.





Podľa policajného prezidenta sú takíto ľudia využívaní politikmi a on nedokáže zabrániť tomu, aby sa niektorí z 23-tisíc policajtov v očakávaní nejakého prísľubu neporušili zákon, respektíve spáchali trestný čin.

Kriminalizácia politiky

„Minimálne dve osoby, ktoré participovali na úniku daňových informácií, boli asistenti poslancov. Nehľadajme za tým nejakých drakov, skúsme sa presne pozrieť, čo sa tu deje. Deje sa kriminalizácia politiky,“ Podľa Gašpara sa tak dostáva do politického súboja aj polícia, a preto sa situácia ťažko vysvetľuje.

Tibor Gašpar v dnešnej relácii pripomenul aj staršie prípady únikov policajných dokumentov.

Záznam bol falšovaný

„Mali sme tu prípad okolo riešenia dopravného priestupku Ladislava B., ktorý je pranierovaný v prvom rade za daňovú trestnú činnosť, a aj tam sa objavil nejaký záznam z policajného prostredia. Neskôr sa ukázalo, že ten záznam je falšovaný a upravovaný. To sa už mediálne nespomenulo, nikto z tých politikov, ktorí ten záznam použili v politickom súboji, nepovedali, že disponovali niečím, čo nie je pravda,“ uviedol policajný prezident a spomenul aj kauzu z východného Slovenska, v ktorej sa objavili prepisy záznamov výsluchov.





„Zase sa ukázalo, že ten, kto robil záznamy alebo samotný výsluch, je nejaký poradca istej poslankyne a práve páni poslanci s tým potom začali operovať na tlačovkách,“ povedal Gašpar.

Nerozlišuje veľkosť úplatku

Gašpar sa vyjadril aj k prípadu nitrianskeho ortopéda, ktorý bol zadržaný za prevzatie 20-eurového úplatku. Podľa policajného prezidenta je zákon nastavený tak, že nerozlišuje veľkosť úplatku a je uplatňovaná nulová tolerancia. „Dôležité je, že je ovplyvňovaná vec všeobecného záujmu, v tomto prípade pravidlá zdravotnej starostlivosti,“ uviedol policajný prezident.

„Poväčšine sú bankovky podávané v rôznych obálkach alebo obaloch a na kamere nie je vidieť, o aké sumy ide,“ uviedol Gašpár a dodal, že polícia nevie odhadnúť, čo bude v podobných prípadoch za daný úplatok poskytnuté.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.