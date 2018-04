Gašpar podľa Krajniaka neovplyvní vyšetrovanie Kuciakovej smrti, nový zákon nazval kamuflážou

BRATISLAVA 28. apríla (WebNoviny.sk) – Končiaci prezident Policajného zboru SR Tibor Gašpar nemá možnosť zasahovať do vyšetrovania vraždy investigatívneho reportéra portálu Aktuality.sk Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Chýbali dvaja viceprezidenti

Nie je to dôvod, pre ktorý ostal vo funkcii do konca mája. Povedal v diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Hrnčiar (Most-Híd).

Podľa poslanca Národnej rady SR z opozičného hnutia Sme rodina Milana Krajniaka sú veci niekedy jednoduchšie, než ako sa javia. Gašpar ostáva od ohlásenia svojho odchodu 17. apríla vo funkcii do 31. mája aj preto, že chýbali dvaja viceprezidenti Policajného zboru – jeden post nebol obsadený a ďalší viceprezident bol dlhodobejšie vážnejšie chorý a tretí viceprezident by všetku prácu nezvládol sám, konštatoval v diskusii Krajniak.

Dodal, že ako opozičný poslanec nemá informáciu o tom, že by sa takýmto postupom niečo chcelo ututlať. Pripúšťa, že môžu byť iné citlivé kauzy.

Očakáva dobrého kandidáta

„Mne ten mesiac nevadí, podstatné je, či pani Saková vyberie dobrého policajného prezidenta,“ povedal Krajniak, ktorý je ako poslanec parlamentu rovnako ako Hrnčiar členom Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť. Doterajšieho riaditeľa Kriminálneho úradu Ľudovíta Makóa nepovažuje za dobrého kandidáta.



Pre stranu Most-Híd je podľa Andreja Hrnčiara veľmi podstatné, aby sa prijali koncepčné zmeny pri prijímaní a vymenovaní vysokých policajných funkcionárov. Nemá informáciu o tom, že by novej ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer-SD), ktorá bola štátnou tajomníčkou rezortu za ministra Roberta Kaliňáka, niekto zasahoval do vymenovania dočasného policajného prezidenta.

Ten povedie Policajný zbor až do vymenovania nového šéfa polície podľa nových zákonných pravidiel. Pre Most-Híd je podstatné čo najskoršie prijatie nového zákona o prijímaní a menovaní vysokých policajných funkcionárov. Návrh je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní a Hrnčiar chce, aby návrh prešiel širokou politickou diskusiou.

Kritika návrhu

Krajniak však návrh kritizuje, považuje ho za úplné zhoršenie situácie. „Tento zákon je kamufláž, ja by som to nazval pracovne zákon o zabetónovaní smeráckych policajných funkcionárov vo svojich funkciách na ďalších sedem rokov.“

Upozornil, že za žiadnych okolností ho v aktuálnej podobe nepodporia. Jediné, čo je v návrhu podľa Krajniaka dobré, je, že každý vysoký policajný funkcionár vrátane policajného prezidenta by musel prejsť verejným vypočutím v parlamente, kde sa ho budú môcť pýtať poslanci aj odborníci.

Krajniak objasnil absolútny nesúhlas s návrhom tým, že ak by prešiel zákon v súčasnej navrhovanej podobe a do výberového konania by sa prihlásil bývalý policajný prezident Tibor Gašpar a ministerka vnútra by sa ho rozhodla navrhnúť: „Vládna koalícia má v branno-bezpečnostnom výbore väčšinu, čiže by ho potvrdila a sedem rokov by ho nikto nemohol odvolať.

Pretože na jeho odvolanie by bol potrebný nielen nový minister vnútra, ale aj súhlas dvojtretinovej väčšiny vo výbore, čo je veľmi malá pravdepodobnosť, že by niekto mal nie ústavnú, ale dokonca až dvojtretinovú väčšinu,“ povedal v diskusii Milan Krajniak.

