Galmarini získal olympijské zlato v paralelnom obrovskom slalome, jeho taktika bola jednoduchá

PJONGČANG 24. februára (WebNoviny.sk) - Švajčiar Nevin Galmarini získal zlato v paralelnom obrovskom slalome snoubordistov na zimných olympijských hrách v kórejskom Pjongčangu.

Tridsaťjedenročný rodák zo St. Gallenu si tak napravil chuť po finálovej prehre a zisku striebra na ZOH 2014. Striebro si v Pjongčangu vybojoval prekvapujúco domáci reprezentant Lee Sang-ho, bronz zo Soči 2014 obhájil Slovinec Žan Košir.





"Dnes to je dokonalý, perfektný deň. Už od začiatku súťaže som sa cítil výborne. Fantastické, že sa mi podarilo triumfovať práve na olympijských hrách, bola to pre mňa veľká výzva. V každom momente som vedel, čo mám robiť. Zlato? Stále je to veľmi čerstvé, som nadšený," citoval Olympijský informačný servis (OIS) víťazného Nevina Galmariniho, ktorý ešte doplnil: "Moja taktika bola jednoduchá. Vedel som, že som v dobrej kondícii, len som chcel ísť bez strachu, naplno a ničoho sa nebáť."

ZOH 2018 v Pjongčangu





SNOUBORDING



Muži – paralelný obrovský slalom: 1. Nevin Galmarini (Švaj.), 2. Lee Sang-ho (Kór. rep.), 3. Žan Košir (Slovin.), 4. Sylvain Dufour (Fr.), 5. Benjamin Karl (Rak.), 6. Stefan Baumeister (Nem.), 7. Roland Fischnaller, 8. Edwin Coratti (obaja Tal.)

