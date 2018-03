Galko nečaká žiadnu kvalitatívnu zmenu v policajnom zbore, nepomohol by ani odchod Gašpara

BRATISLAVA 26. marca (WebNoviny.sk) - V Policajnom zbore nepríde k žiadnej kvalitatívnej zmene. Vyhlásil to v národnej rade poslanec za SaS Ľubomír Galko.

Pán Drucker možno odvolá šéfa policajného zboru Tibora Gašpara alebo sa s ním dohodne na odstúpení. Bude baštrngovať možno s nejakou nepodstatnou legislatívnou zmenou voľby prezidenta Policajného zboru z výlučnej právomoci ministra vnútra na právomoc vlády, ale to bude len kvapka v mori. A rôzni Krajmerovia, Hraškovia, Lučanskí a ďalší si budú veselo bačovať ďalej a kryť kriminálnu organizáciu, ktorá si hovorí politická strana Smer-SD, povedal. Galko sa tiež pýta, ako chce nový premiér presvedčiť poslancov a verejnosť o svojej autonómnosti, keď mu jeho stranícky predseda nedovolí na tlačovej besede otvoriť ani ústa a ešte mu ukazuje, kam sa má postaviť.

Študent by bol za kopírovanie vyhodený

Jeho stranícky kolega zo SaS Karol Galek poukázal na nové Programové vyhlásenie vlády SR. V časti energetika sa podľa neho vôbec nezmenilo oproti tomu spred dvoch rokov. Povedal to v rozprave k programovému vyhláseniu vlády s tým, že išlo o jednoduchý úkon "copy, paste".





"Pokiaľ by takéto niečo urobil napríklad študent vysokej školy v prípade diplomovej práce alebo bakalárskej práce, dávno by zo školy bol vyhodený. Tu sa bavíme o programovom vyhlásení vlády, ktoré je podľa mňa omnoho zásadnejším a dôležitejším dokumentom ako diplomová práca, minimálne čo sa slovenskej spoločnosti týka," upozornil poslanec. Galek avizoval, že programové vyhlásenie nepodporí. Ak by išlo o zákon, tak by ho vrátil predkladateľovi na prepracovanie. "Tým, že je to programové vyhlásenie vlády, môžeme sa zmôcť aspoň na kritiku," zhodnotil.

Rokovať budú aj v noci

Poslanci NR SR hlasovaním rozhodli, že o programovom vyhlásení vlády budú rokovať bez prestávky aj v noci. Návrh predniesol podpredseda Smeru Juraj Blanár.

V rozprave má vystúpiť ešte 14 zákonodarcov, ktorí sa prihlásili písomne. Každý z nich má k dispozícii na vystúpenie 20 minút. Po ich vystúpeniach sa môžu poslanci prihlásiť do rozpravy ešte ústne. Po vystúpení všetkých prihlásených poslancov by mali hlasovať o programovom vyhlásení a o vyslovení dôvery novej vláde Petra Pellegriniho.

Aké bude počasie na Veľkú noc?

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Najstrašidelnejší a najzáhadnejší les v Česku

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.