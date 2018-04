Gajdoš by mal vysvetliť pozastavenie prevádzky vrtuľníkov Mi-17, Galka zaujímajú najmä dôvody

BRATISLAVA 22. apríla (WebNoviny.sk) - Minister obrany Peter Gajdoš by mal v utorok 24. apríla informovať členov parlamentného výboru pre obranu a bezpečnosť o dôvodoch pozastavenia prevádzky vrtuľníkov Mi-17. O informácie sa zaujíma poslanec Národnej rady SR a člen výboru Ľubomír Galko (SaS).

"Budú ma zaujímať dôvody, prečo k tomuto pozastaveniu došlo, aká je súčasná situácia, čo sa doteraz vyšetrilo, aké opatrenia boli prijaté, aké budú ďalšie opatrenia a podobne," uviedol pre agentúru SITA Galko s tým, že názor si vytvorí až po tom, ako členovia výboru dostanú kompletné vysvetlenie.

Nezvládnutá komunikácia

"Ale čo viem povedať už dnes, opäť sa stalo, že nebola celkom zvládnutá komunikácia ministerstva obrany smerom k verejnosti, ktorá mohla byť otvorenejšia a transparentnejšia," vyhlásil podpredseda SaS.



Galko už pred časom povedal, že ho budú zaujímať aj medializované podozrenia, že v minulosti mohlo dochádzať k fiktívnym generálnym opravám. Dočasné odstavenie vrtuľníkov Mi-17 podľa neho ohrozuje obranyschopnosť štátu a je to ďalší kostlivec v skrini Ozbrojených síl (OS) Slovenskej republiky.

Pozastavenie prevádzky vrtuľníkov Mi-17

Ministerstvo obrany ešte 22. februára informovalo, že Ozbrojené sily SR pozastavili leteckú prevádzku vrtuľníkov Mi-17 z bezpečnostných dôvodov. Následne, 24. februára rezort informoval, že vrtuľník vyčlenený pre potreby Leteckej pátracej a záchrannej služby Mi-17 je už po zálete opäť plne spôsobilý a pripravený plniť úlohy pre potreby domáceho krízového manažmentu.



K dočasnému zastaveniu letov vrtuľníkov Mi-17 „viedlo preverovanie systému tvorby skladových zásob agregátov leteckej techniky v predchádzajúcom období. Išlo o preventívne opatrenie, ktorého cieľom bolo vylúčiť aj najmenšie podozrenie, že by mohla byť ich používaním ohrozená bezpečnosť pilotov, posádky a pasažierov,“ uviedlo MO SR s tým, že bližšie informácie poskytnú až po ukončení všetkých kontrol, ktoré siahajú až do obdobia obstarávania agregátov od roku 2006. Z dôvodu bezpečnosti však budú ostatné vrtuľníky Mi-17 opätovne zaradené do prevádzky až po ukončení všetkých potrebných kontrol.

