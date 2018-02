Gáboríka výmena prekvapila, nastúpi v prvom útoku „senátorov“

OTTAWA 15. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský hokejista Marián Gáborík by mal po výmene z Los Angeles Kings debutovať v drese Ottawy Senators už vo štvrtkovom zápase severoamerickej NHL proti Buffalu Sabres.





Slovenský veterán zrejme nastúpi v elitnej formácii "senátorov" po boku Kanaďanov Matta Duchena a Mika Hoffmana.

"Úprimne, výmena ma zaskočila, ale tak to chodí, je to biznis," povedal Gáborík podľa ottawacitizen.com. "V LA som prežil štyri neuveriteľné roky. Získali sme Stanleyho pohár a nič zlé o organizácii nemôžem povedať. Teraz ma čaká nová kapitola a teším sa na to," dodal 36-ročný krídelník.

Spomenutý portál tvrdí, že Gáboríkova budúcnosť nemusí byť spojená s Ottawou. Klub údajne zvažuje viacero možností a jednou z nich je jeho vykúpenie zo zmluvy po skončení tejto sezóny.

,

Zimné počasie je zatiaľ stále mierne, chystá sa zima dobehnúť čo zameškala?

Pozrite si náš nový Magazín !

Vedci objavili trávu, ktorá chutí presne ako slané a octové chipsy

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.