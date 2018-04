Gáborík je po operácii a neposilní Slovensko na MS v hokeji, Šatan potvrdil aj neúčasť Hrivíka

PIEŠŤANY 10. apríla (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay v súvislosti s májovými majstrovstvami sveta v Dánsku (4.- 20. 5.) nemôže rátať so službami dvojice hráčov zo zámoria.

Generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan po skončení základnej časti NHL už absolvoval niekoľko telefonátov.

"O výsledku týchto rozhovor budeme verejnosť informovať v priebehu utorka. Určite nepríde Marián Gáborík, ktorý je po operácii a tiež Marek Hrivík - ten mal otras mozgu. S týmito dvoma sa počítať určite nedá," prezradil Gáborík v rozhovore pre oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja.



Šatan tiež informoval, že bude kontaktovať všetkých hráčov, ktorí skončia klubovú sezónu v zámorí, týka sa to aj hráčov v AHL.

V českej extralige síce vypadol v play-off Hradec Králové s množstvom Slovákov, no tí sa tento týždeň nezapoja do prípravy reprezentácie. "Necháme ich oddýchnuť si. V priebehu tohto týždňa sa s nimi skontaktujeme a budú prichádzať do úvahy pre budúcotýždňový zraz. V prvom rade musia byť zdraví a mať chuť reprezentovať," povedal Šatan.

Slovenský tím sa stretne v utorok popoludní v Piešťanoch a počas víkendu absolvuje v Nemecku dve prípravné stretnutia proti domácim hokejistom - úradujúcim strieborných olympijským medailistom z Pjongčangu.

