Futbalisti Ružomberka si zaslúžia absolutórium, v Európskej lige zanechali dobrý dojem

RUŽOMBEROK 4. augusta (WebNoviny.sk) - Ako poslední zo slovenských zástupcov sa s tohtosezónnou pohárovou Európou rozlúčili futbalisti MFK Ružomberok. Tí vo štvrtkovej domácej odvete 3. predkola Európskej ligy 2017/2018 prehrali 0:1 so značne favorizovaným tímom anglického FC Everton.

Liverpoolske mužstvo v minulotýždňovom prvom meraní síl doma zvíťazilo 1:0, do play-off o účasť v skupinovej fáze EL teda postúpilo s celkovým skóre 2:0.



"Gratulujem súperovi k postupu a želám mu, aby sa mu darilo. Som rád, že slová o tom, že sa chceme pobiť o postup, neboli len frázami, ale bola to zápasová realita," povedal počas pozápasovej tlačovej konferencie tréner MFK Ružomberok Norbert Hrnčár a pokračoval: "Malo to náboj aj kvalitu. Vo veľkej časti zápasov sme boli rovnocenným partnerom Evertonu. Ten bol absolútny superfavorit dvojzápasu. Hráčom som po zápase poďakoval za celé účinkovanie v Európskej lige. Je to vynikajúca prezentácia klubu, zaslúžia si absolutórium. Tréner Evertonu Ronald Koeman mi po dueli povedal, že sme boli ťažký protivník."

Dva góly z dvoch šancí

V odvete pod Čebraťom a pred vypredaným štadiónom rozhodol o výhre hostí v 80. minúte striedajúci Dominic Calvert-Lewin. "Boli to dva ťažké zápasy, napokon s dobrým výsledkom pre nás. Som rád, že som dostal príležitosť a skóroval, pomohol som tým k víťazstvu. Ružomberok má veľmi dobré mužstvo, oba zápasy prehrali len o jeden gól. Museli sme tvrdo bojovať o výsledok," uviedol 20-ročný útočník "karameliek". "Vypadnutie trochu trápi, predsa len, dlho sme držali s nimi nerozhodný výsledok. Na konci by sme možno udreli z nejakej štandardky alebo šance, škoda toho gólu na konci. Nevadí, ideme ďalej," skonštatoval stopér a kapitán "Ruže" Dominik Kružliak a doplnil: "V prvom polčase sme mali dosť šancí. Rozhodla efektivita, oni svoju príležitosť využili. Odohrali sme s nimi vyrovnaný dvojzápas. Myslím si, že na tomto výkone môžeme stavať ak to prenesieme do slovenskej ligy, budeme úspešní."

Zadák Peter Maslo ponúkol svoj pohľad: "Bolo to súbojové, medzi šestnástkami. Škoda tej šance, z ktorej dali gól. Mali dve šance a dali dva góly. Je to veľký úspech, prišlo veľké mužstvo. Škoda, že sme to nezvládli, no ideme ďalej. Treba tvrdo pracovať, aby sme si o rok niečo takéto zopakovali." Striedajúci útočník Miloš Lačný vyzdvihol prístup tímu: "Teraz sme možno všetci trochu sklamaní, no vrátime sa sem so vztýčenou hlavou a s čistým svedomím sa jeden druhému pozrieme do očí. Everton je veľké mužstvo, ktoré si to vie uhrať. Pre nás je to i tak veľký úspech. Uvedomuje si to každý, od upratovačky až po pána majiteľa."





Jediná chyba počas zápasu

Kormidelník Hrnčár po súboji priblížil niektoré z taktických zámerov. "Súpera sme nepustili do šancí, to bolo dôležité. Plánom bolo dlho držať nulu, nedostať gól. To bolo základom toho, aby sme mohli bojovať o postup, dlho sa nám to darilo. Verili sme, že v druhom polčase to ešte vystupňujeme, nejaká šanca sa naskytne a dostaneme zápas minimálne do predĺženia. Škoda nedotiahnutých vecí okolo šestnástky, chýbalo nám viac pokoja aj kvality. Pri góle sme spravili chybu, opustili sme priestor. Bola to asi jediná chyba počas zápasu a oni ju využili tí hráči majú obrovskú kvalitu, pravidelne hrávajú Premier League a majú ambíciu dostať sa do elitnej štvorky. Myslím si, že z hľadiska histórie ružomberského klubu to boli najvýznamnejšie konfrontácie, hrať proti mužstvu takej kvality a takej úrovne bol to sviatok. Naše mužstvo je pracovité a vývojaschopné. Hráči, ktorí prišli, výborne zapadli," skonštatoval Hrnčár.

Už v júli sa s európskymi pohármi rozlúčili MŠK Žilina, ŠK Slovan Bratislava a aj AS Trenčín. "Ak by sa niekto pred začiatkom európskych súťaží opýtal, ktoré slovenské mužstvo v nich vydrží najdlhšie, my by sme asi v odhadoch boli na poslednom mieste. Prešli sme cez dvoch nasadených súperov - Vojvodinu Nový Sad a Brann Bergen - a hrali sme vyrovnanú partiu s Evertonom. Myslím si, že je dôvod na pozitívne hodnotenie. Európska liga bola úžasná verím, že spravíme všetko pre to, aby sme si to o rok zopakovali. Mali sme trikrát vypredaný štadión - to svedčí o mnohom," vyhlásil Hrnčár, ktorý by nebránil svojim zverencom v posune do kvalitnejšej súťaže: "Ak príde dobrá ponuka pre niektorého z mladých chalanov, veľmi by som im to prial. Nie je to však úplne moja parketa. Možno niekto z našich hráčov upútal aj zástupcov anglického futbalu. Každý sa chce posúvať čo najvyššie, anglická liga je asi jeden z najvyšších levelov." Kouč Ružomberčanov na záver dodal: "Chcel by som poďakovať divákom, ktorí boli fantastickí. Utvorili parádnu atmosféru. Veľmi by som si želal, aby sme niečo také zažili aj v ligových zápasoch."

