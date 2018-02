Futbalista Škriniar sa stal najlepším strelcom medzi obrancami v najvyššej talianskej súťaži

MILÁNO 25. februára (WebNoviny.sk) - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar je po sobote najlepším strelcom medzi obrancami v najvyššej talianskej súťaži 2017/2018. Stopér Interu Miláno si v 66. min duelu proti poslednému Beneventu nabehol na rohový kop Uruguajčana Matíasa Vecina a hlavičkou strelil víťazný gól.

Bolo to ťažké stretnutie

Pre 23-ročného rodáka zo Žiaru nad Hronom to bol štvrtý zásah v tejto ligovej sezóne, v ktorej zatiaľ nevynechal ani minútu. Gólovú poistku pridal v 69. min ďalší stopér Andrea Ranocchia. Inter je pred zostávajúcimi zápasmi 26. kola na 3. pozícii (51 bodov, pozn.), postavenie "nerazzurri" ešte môžu ohroziť rímske tímy - AS (50) a Lazio (49).





"Bolo to ťažké stretnutie. Nepodali sme skvelý výkon, ale po druhom góle sme už hrali lepšie. Spoločne s Ranocchiom musíme takto pokračovať. Tieto dva góly aspoň trochu kompenzovali naše vystúpenie proti FC Janov," vyhlásil Škriniar pre oficiálny klubový web. Svojimi slovami pripomenul ostatnú prehru v Janove (0:2), kde na konci prvého polčasu Slovák v snahe zažehnať nebezpečnú situáciu odkopom trafil spomenutého Ranocchiu, od ktorého sa lopta odrazila do bránky Interu. "Som šťastný, že aj Ranocchia skóroval. Je to skvelý človek a špičkový hráč. Zaslúži si to," doplnil Škriniar.

Dávka sebavedomia

Milánčania, zdá sa, zažehnali nedávnu výsledkovú krízu, keď od začiatku decembra v priebehu dvoch mesiacov nevyhrali ani jeden z ôsmich ligových duelov. "Proti Beneventu to bolo náročné. Súper hral dobre a bol sebaistý.





Musíme hrať lepšie, viac držať loptu a následne prekonať defenzívu protivníka. Tento výsledok nám pred zápasom s AC Miláno dodal dávku sebavedomia. Je normálne, že fanúšikovia boli nespokojní, ale dúfam, že všetko vyriešime na budúci týždeň. Momentálne sa sústredíme iba na derby," skonštatoval niekdajší kmeňový hráč Sampdorie Janov a MŠK Žilina Škriniar.

Prichádza neobvyklé studené počasie, najstudenejšie obdobie tejto zimy

Pozrite si náš nový Magazín !

Úžasný efekt stál takmer rok práce a spotreboval 42 tisíc zápaliek

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.