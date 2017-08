Futbalista Las Palmas si zavaril, po prehre sa opil a pobil na diskotéke

LAS PALMAS 22. augusta (WebNoviny.sk) - Futbalista španielskeho klubu UD Las Palmas Tana si hneď v úvode novej sezóny 2017/2018 zarobil na veľký problém.

Po návrate zo sobotňajšieho neúspešného ligového stretnutia vo Valencii (0:1) sa rozhodol zapiť prehru v jednom z vychýrených nočných klubov na Gran Canarii. Hýrenie do rána by sa mu zrejme prepieklo, nebyť incidentu, do ktorého sa zaplietol.



Denník Marca referuje, že okolo siedmej hodiny ráno došlo na diskotéke k bitke. Ako obvykle sa začala hádkou a neskôr prišla na rad aj pästná výmena. Privolaná polícia našla na mieste skrvavených chlapov a jedným z nich bol aj Tana. Hráčov zamestnávateľ sa zatiaľ k incidentu nevyjadril. Najskôr chce poznať všetky okolnosti a až následne podnikne príslušné kroky.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.